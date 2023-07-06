"التايكواندو" يدخل منافسات بطولة تركيا الدولية

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يدخل المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم، منافسات بطولة تركيا المفتوحة العاشرة (عيار نجمتين) التي تقام في العاصمة التركية أنقرة.وتبدأ اللاعبة جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، منافسات البطولة اليوم، فيما يتوقع أن يلعب يوم غد محمود الطرايرة (وزن تحت 85 كغم)، واللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، ولاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وأنس الصادق (وزن فوق 87 كغم). ويشارك لاعبو المنتخب الوطني في البطولة لرفع رصيدهم من النقاط في التصنيف الدولي، حيث ستساعد البطولات التصنيفية كافة، والتي ستقام الشهر الحالي في إقامة قرعة اللاعبين في الجولة الثالثة من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام تايوان.ويرافق وفد المنتخب الوطني، المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد البخيت والمعالجان لانا جوردن ‏ولؤي ‏مرايات.