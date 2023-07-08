الأحد 09 تموز 2023
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الصادق تتوشح بـ"ذهبية" بطولة تركيا الدولية

المدير الفني فارس العساف واللاعبة جوليانا الصادق يحتفلان بالميدالية الذهبية أمس- (من المصدر)
المدير الفني فارس العساف واللاعبة جوليانا الصادق يحتفلان بالميدالية الذهبية أمس- (من المصدر)
 أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق الميدالية  الذهبية لوزن تحت 67 كغم ضمن منافسات بطولة تركيا المفتوحة العاشرة (عيار نجمتين) المقامة في العاصمة التركية أنقرة.اضافة اعلان
ونالت الصادق الذهبية عن جدارة واستحقاق بعد مشوار طويل في البطولة، حيث استطاعت من خلاله التفوق في المباراة النهائية على اللاعبة الإسبانية بورغوز كاسترو، لتحقيق 20 نقطة لتضيفها إلى رصيدها من النقاط في التصنيف الأولمبي والدولي.
وهذه النتيجة ستساعد الصادق في قرعة ‏الجولة الثالثة من سلسلة الجائزة الكبرى في تايوان، وكانت آخر إنجازات الصادق نيلها الميدالية الفضية في بطولة العالم (14 نجمة) للمرة الأولى في مسيرتها الرياضية، التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الأذرية باكو، لتحققة بذلك رقما قياسيا بعدد مرات الفوز بالميداليات الملونة على سلم إنجازاتها العالمية كأول فتاة أردنية عربية تنال شرف هذا الإنجاز العالمي.
ويسعى اليوم صالح الشرباتي (وزن تحت 80) كغم إلى نيل ميدالية تاريخية جديدة وتحقيق 20 نقطة ليضيفها على رصيده من النقاط ، وكان قد حقق مؤخرا الميدالية الذهبية الأولى للأردن في الجولة الافتتاحية من سلسلة الجائزة الكبرى التي أقيمت مؤخرا في روما. 
وسبق للشرباتي، صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، أن نال ذهبية جولة صوفيا العام 2019 وفضية جولة موسكو العام 2018.
وسيعمل على تعزيز مكانه في البطولات العالمية كل من صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم محمود الطرايرة (وزن تحت 85 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 ‏كغم) وأنس الصادق (وزن فوق 87 كغم).‏
ويسعى اللاعبون إلى  تحقيق نقاط جديدة للاعبين المشاركين، في البطولة تسهم في ‏تعزيز أماكنهم في التصنيف الدولي للتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.
ويرافق وفد المنتخب الوطني المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد البخيت والمعالجان، لانا جوردن ‏ولؤي ‏مرايات.
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