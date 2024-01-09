العذاربة.. حكم عالمي مبدع في التايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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يعد الحكم الدولي أيمن العذاربة من حكام التايكواندو المميزين على الأصعدة كافة، وهو الذي يحمل الحزام الأسود 6 دان، وفاز العام الماضي بجائزة أفضل حكم في العالم، علما بأنه أول حكم أردني يتصدر التصنيف الدولي على مستوى التحكيم بمختلف الرياضات.وتسلم العذاربة جائزة أفضل حكم في العالم خلال الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي في مدينة مانشستر التي شهدت ختام منافسات بطولة الجائزة الكبرى العام الماضي.ويتمتع العذاربة بخبرة طويلة في رياضة التايكواندو، التي بدأ ممارستها وهو في عمر السابعة هو وشقيقه بطل آسيا أنس، برعاية والدهما المتابع والمحفز الأساسي لهما، وفي عمر العاشرة حصل على الحزام الأسود 1 دان.وتابع العذاربة مسيرته في التايكواندو لينضم في العام 2003 إلى صفوف المنتخب الوطني للناشئين، قبل أن ينتقل في العام 2005 إلى صفوف منتخب الرجال.وحصل العذاربة على العديد من الإنجازات لاعبا، منها برونزية ألعاب التضامن الإسلامي الأولى بالسعودية، برونزية البطولة العربية في البحرين العام 2008، وانضم في العام 2006 إلى منتخب الجامعات وبقي فيه حتى العام 2009، وهو العام الذي أعلن فيه اعتزاله، حيث بدأ العمل مدربا في رياضة التايكواندو، وفي العام 2010 حصل على شارة التحكيم الوطني وشارك في العديد من البطولات المحلية، ومن ضمنها تصفيات المنتخب، وتدرج في التحكيم المحلي لغاية العام 2017، عندما حصل على شارة التحكيم الدولي من خلال الدورة الدولية التي أقيمت في الفجيرة الإمارات.وقام العذاربة بالتحكيم في العديد من البطولات الدولية المفتوحة المصنفة من عيار النجمة والنجمتين، وحصل على جائزة أفضل حكم في معظم البطولات التي شارك فيها مثل بطولة كأس العرب (نجمة واحدة) وبطولة الفجيرة (نجمتان) وبطولة لبنان الدولية.وفي العام 2022، انطلق العذاربة للعالمية، وشارك في البطولة الرسمية الأولى وهي بطولة العالم للأشبال والناشئين في بلغاريا. وفي نهاية العام حصل على الدرجة الدولية الثانية.وشارك العذاربة الموسم الماضي، في معسكر انتقاء الحكام لأولمبياد باريس 2024 بمشاركة أبرز الحكام الدوليين عن قارة آسيا، وتم اختياره من ضمن أفضل 48 حكما في العالم المرشحين للمشاركة في تحكيم الأولمبياد، كما ساهم في إدارة بطولة العالم للرجال في أذربيجان وحصل على جائزة أفضل حكم بالبطولة كأول أردني يحصل على هذه الجائزة، وشارك في جميع البطولات الرسمية تحت مظلة الاتحاد الدولي لفئة الرجال وبطولات الجائزة الكبرى، وتم اختياره في هذة البطولات لتحكيم العديد من المباريات المهمة الحساسة.وقال العذاربة لـ"الغد": "حصلت على جائزة أفضل حكم بالعالم من خلال الحفل السنوي للاتحاد الدولي الذي يقام كل عام بعد نهاية بطولة الجائزة الكبرى الختامية المصنفة (عيار 10 نجمات)، حيث تم اختيار5 مرشحين من قبل الاتحاد الدولي للعبة لجائزة أفضل حكم العام 2023، ومن ثم جرت عملية التصويت من خلال الاتحادات الوطنية والاتحادات القارية والمدربين واللاعبين".وأشار: "أود توجيه الشكر لجميع من ساندني في هذا الإنجاز الأول على الصعيد التحكيمي في الأردن، حيث يعود الفضل في ذلك للاتحاد الأردني للتايكواندو وعائلتي وزملائي ووالدي وشقيقي أنس، وأهدي هذا الإنجاز لبلدي الأردن، حيث كان لي الشرف بتمثيل بلدي في المحافل الدولية ورفع اسم الوطن عاليا".