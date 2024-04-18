الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المصارعة" يفوز بجائزة أفضل الاتحادات انجازا وتطورا بالقارة الآسيوية

WhatsApp Image 2024-04-18 at 6.05.09 PM
رئيس الاتحاد الآسيوي دولت يكرم رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة - (من المصدر)

قررت الهيئة العامة للإتحاد الآسيوي للمصارعة وبتنسب من المكتب التنفيذي لها، اليوم، منح الإتحاد الأردني للمصارعة، جائزة أفضل الإتحادات الأهلية إنجازا وتطورا عن القارة الآسيوية، وذلك بحضور رئيس الإتحاد الدولي للمصارعة، الصربي نيناد لالوفيتش. 

اضافة اعلان


ويأتي ذلك التكريم؛ خلال حضور رئيس الإتحاد الأردني للمصارعة المهندس محمد العواملة وأمين السر الدكتور مظفر العبداللات لإجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد الآسيوي في جمهورية قيرغيستان، وذلك على هامش استضافتها لبطولة آسيا التأهيلية للمصارعة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024". 


وتوجه رئيس الإتحاد الدولي للمصارعة، الصربي نيناد لالوفيتش بالشكر الكبير إلى الإتحاد الأردني للمصارعة على جهوده الملموسة في تطوير اللعبة وزيادة رقعة إنتشارها محليا وعلى مستوى دول منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، مثمنا في الوقت ذاته النجاح التنظيمي الباهر في استضافة المملكة لبطولتي آسيا والعالم عن فئتي الناشئين والشباب وللجنسين خلال العام الماضي.


من جانبه، أشاد الكازاخستاني دولت ترليخانوف رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة وعضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصارعة، بالنهضة الكبيرة التي أحدثها الإتحاد الأردني للمصارعة على مستوى الرياضية، مؤكدا أن الأردن بات يشكل انموذجا للنجاح ومثالا يحتذى به لاتحادات الدول كافة الباحثة عن تطوير رياضة المصارعة لديها.


وبارك رئيس الإتحاد الأردني للمصارعة المهندس محمد العواملة، حصول الأردن على هذه الجائزة، التي تعكس القدرات الفنية واللوجستية الكبيرة التي أظهرها الأردن في إدارة الفعاليات الرياضية الضخمة، وبما يحفز الإتحاد الأردني للمصارعة على مواصلة السير بخطواته الثابتة والمدروسة نحو تطبيق خططه المتعلقة بالتطوير واستدامة اللعبة.


وأكد العواملة: "نمضي بخطوات ثابتة ضمن توجيهات سيدي سمو الأمير فيصل بن الحسين المعظم في تطوير جميع أركان رياضة المصارعة ورفع رايات الوطن عالية وخفاقة في سماء جميع المحافل"، مشددا أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق دون الدعم المقدم من شركاء النجاح الحقيقيين، وفي مقدمتهم اللجنة الأولمبية الأردنية ومديرية الأمن العام وأمانة عمان الكبرى ووزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة الإتصال الحكومي والجيش العربي والخدمات الطبية الملكية والتلفزيون الأردني والإتحاد الأردني للكرة الطائرة والإتحاد الأردني لكرة اليد ومختلف الاتحادات الرياضية الوطنية وممثلي وسائل الإعلام كافة، إلى جانب شركات القطاع الخاص، زين وفاين والوادي وجامعة الشرق الأوسط والبوتاس والفوسفات وجو غاز، والذين توحدوا من أجل تحقيق الهدف الأسمى والمتمثل في إظهار الوطن بأبهى صوره.


واختتم حديثه بالقول: "يجسد زخم الإستضافات الدولية المرتقبة للأردن خلال العام، تبعات النجاحات المتحققة من الإستضافات السابقة، وبما يؤكد ثقة الاتحادات العربي والآسيوي والدولي بقدرة المملكة على تطوير اللعبة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك نظير السمعة الطيبة التي أصبحنا نحظى بها في تنظيم البطولات، والتي تدعمنا في تنفيذ برامجنا للمساهمة في زيادة نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين بين دول المنطقة".


بدوره، قال نائب رئيس الإتحاد الأردني للمصارعة والناطق الإعلامي المهندس عبدالله قطيشات: "هذه شهادة كبيرة من الإتحادين الآسيوي والدولي، وتقدير صادق لحجم الإنجازات الأخيرة المتحققة للإتحاد الأردني للمصارعة، والتي لم تتحقق لولا الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، والذي لعب دورا واضحا في تفعيل علاقاته القوية مع الإتحاد الدولي وتحويل سلسلة من الإستضافات القارية والدولية إلى أرض المملكة الأردنية الهاشمية". 


وتابع قطيشات: "مستمرون على هذا النهج والرؤية الواضحة في وضع الاردن على خارطة اللعبة كمركز لتطوير رياضة المصارعة في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط والخليج العربي".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
bad-quality-artificial-grass-field-3

رياضيون: ملاعب العشب الصناعي ترهق لاعبي الكرة وتضاعف إصاباتهم

17 نيسان 2024
Untitled-1

الشلبي: مهمة الجليل صعبة مع تغيير في الفريق 3 مرات

16 نيسان 2024
كرة الطائرة

شباب الحسين وعيرا يناقشان موعد انطلاق تحضيراتهما لمنافسات "الطائرة" المحلية

16 نيسان 2024
المنتخب الوطني للتايكواندو في المعسكر التدريبي الذي أقيم مؤخرا في أوزبكستان -(من المصدر)

منتخب التايكواندو يمزج بين الخبرة والشباب في بطولة أستونيا

16 نيسان 2024
العبداللات يتقلد الميدالية الذهبية للجولة الأولى من JAGA الدولية للجولف

العبداللات يتقلد الميدالية الذهبية للجولة الأولى من JAGA الدولية للجولف

15 نيسان 2024
وفد المنتخب الوطني للجمباز المغادر إلى الدوحة - (من المصدر)

"الجمباز" يباشر تدريباته في "الدوحة" بحثا عن حسم "التأهل الأولمبي"

14 نيسان 2024
افكار و مواقف

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (6)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التعليم.. "مسبحة وفرطت"

محمود الخطاطبة |اليوم

التجاوب مع الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

صناعة المحتوى في عصر الإنفلونسر: تحديات وإمكانيات

تهاني روحي |اليوم

التوترات في الشرق الأوسط وأسعار النفط

رعد التل |اليوم

السعودية والأردن.. أعمق من رواسي الإقليم

سميح المعايطة |اليوم

لنتعلم من هؤلاء

د.خليف الخوالدة |اليوم

ذلك الاختراق الإعلامي أمام مشروعين عدوين

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات | منذ4 ساعة
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات | منذ23 ساعة
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

الأردن فخر العرب

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت
 
 