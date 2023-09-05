خالد أبو مشرف: "الطائرة" خطفتني من كرة القدم.. وشباب الحسين يسعى لإنجاز خارجي

مصطفى بالو

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أكد لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة خالد أبو مشرف، أن فريقه شباب الحسين، يبحث عن إنجاز خارجي يتوج به إنجازاته المحلية، بعد التتويج بألقاب الطائرة الشاطئية والدوري والسوبر وكأس الأردن للأندية الممتازة، مشيرا إلى أن ناديه حقق إنجازات تاريخية تعكس حجم رعايته للعبة.وشكر أبو مشرف مجلس إدارة شباب الحسين برئاسة سامي القصاص، على الدعم الكبير لفريق الطائرة، مثمنا في الوقت ذاته جهود الجهاز الفني والإداري وجميع زملائه اللاعبين على اجتهادهم الموسم الماضي.وصرح أبو مشرف في مقابلة مع "الغد" قائلا: "قدم شباب الحسين موسما استثنائيا، عندما توج بجميع ألقاب أندية الدرجة الممتازة للموسم 2023، والإنجاز لم يأت من فراغ، حيث قطف النادي ثمار اهتمامه بالفئات العمرية، ورفده المستمر للفريق الأول والمنتخبات الوطنية بأفضل الخامات، ونحن توليفة نلعب إلى جانب بعضنا البعض منذ سنوات طويلة، ومعدل أعمارنا يمنحنا الهيمنة على ألقاب الطائرة لسنوات مقبلة".وعن حكايته مع الكرة الطائرة، أجاب أبو مشرف: "كنت مولعا بكرة القدم، ومارستها بانتظام، وفي إحدى المرات تمت دعوتي لممارسة الكرة الطائرة، ووقعت عين مكتشف المواهب وصانع النجوم المدرب سمير شبارو علي، ونظرا لبنيتي الجسدية وطولي الفارع، شجعني على ممارسة الكرة الطائرة، وانضممت إلى فئات شباب الحسين تحت تدريبه، وأنا ابن 9 سنوات، وتدرجت في فرق الفئات العمرية التي سيطرنا على ألقابها لسنوات طويلة، وبدأت مسيرتي في فرق الفئات العمرية باللعب بمركز الليبرو، وبعدها بالسنتر ومن ثم تنقلت بين المركزين 2 و4 حتى استقريت بالمركز 2".وتناول أبو مشرف حكاية التحاقه بتشكيلة الفريق الأول، قائلا: "في العام 2012 حدثت مشكلة النادي الشهيرة بتحرير عدد كبير من نجوم النادي، وتم ترفيعي برفقة زميلي أحمد المطري، إلى جانب 3 لاعبين متواجدين في فلسطين، وخضنا غمار الدفاع عن تاريخ النادي في ظل تقلبات وظروف صعبة منذ ذلك العام إلى الآن، وخضع الفريق لعمليات إحلال وتجديد مستمرة حتى وصلنا إلى الاستقرار الحالي، خصوصا وأننا لعبنا بالتوليفة نفسها إلى جانب بعضنا البعض منذ العام 2016".وأضاف: "شاركت زملائي إنجازات مميزة إلى الآن، حيث توجنا بلقب الدوري في الأعوام 2014 و2015 و2021 و2023، ولقب السوبر في الأعوام 2014 و2015 و2017 و2023، وكأس الأردن في الأعوام 2014 و2015 و2019، وخسرنا اللقب رغم فوزنا على عيرا في العام 2021 لإصابة أحد اللاعبين بفيروس "كورونا"، وعدنا للتتويج باللقب 2023، وحصلت وزميلي ياسر عثمان على بطولتين شاطئيتين، إلى جانب مشاركتي فرق الفئات العمرية في التتويج بعدد كبير من بطولات فئاتنا".ووصف أبو مشرف أجمل مبارياته في صفوف شباب الحسين، قائلا: "كثيرة هي المباريات العالقة بذهني مع الفريق الأول في صفوف شباب الحسين، ولكن تبقى مباراتنا أمام أهلي طرابلس الليبي خلال منافسات البطولة العربية 2014، تحت قيادة المدربين وليد العسود وحسن حسونة، من أجمل المباريات التي قدمت فيها مستوى لافتا، في بداية مشواري مع الفريق الأول".ويجد أبو مشرف، أن فريق شباب الحسين يتطلع إلى لقب خارجي، ولديه المؤهلات الفنية لتحقيقه، موضحا: "قدم شباب الحسين مستويات لافتة في بطولة أندية غرب آسيا التي أقيمت في عمان، وكان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور نصف النهائي، لولا خسارتنا بعد التقدم أمام الكويت الكويتي بواقع 26-24، 25-20، 25-21، 15-21 و7-15، رغم أننا كنا في بداية مشوارنا الاستعدادي، مقارنة بالأندية العربية المقبلة بجاهزية مثالية، وننظر بجدية إلى تتويج تميزنا المحلي بلقب خارجي، خصوصا وأننا نشارك في بطولة الأندية العربية المتوقع استضافتها في عمان الموسم المقبل".وعن رحلته في صفوف المنتخبات الوطنية، بين أبو مشرف: "أنا دائما رهن إشارة الواجب الوطني، وتشرفت بتمثيل المنتخب الأول منذ العام 2013 تحت قيادة المدربين ماجد سنان وحسين أبو سويلم، وما أزال ضمن صفوفه لمنتخب الرجال، وسنجتهد برفقة زملائي في صفوف المنتخب الوطني، تحت قيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي والذي نتوسم فيه الخير مع بدء استعدادنا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في أربيل خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وأتشوق وزملائي بالمنتخب الوطني إلى دعوتنا للتجمع، واستئناف تدريباتنا استعدادا للاستحاقاقت المقبلة".وعن سر تألقه إلى جانب زميله ياسر عثمان في منافسات "الطائرة الشاطئية"، واستبعاده عن صفوف المنتخب الوطني المشارك في سورية الشهر المقبل، أوضح أبو مشرف: "ألعب برفقة زميلي المعد المتألق ياسر عثمان إلى جانب بعضنا البعض من زمن طويل، سواء على صعيد النادي أو المنتخب الوطني، في منافسات الصالات" أو الشاطئية، ما زاد من انسجامنا وتفاهمنا، وجعلنا نهيمن على ألقاب البطولات المحلية الشاطئية منذ موسمين، وشاركنا المنتخب الوطني بطولة غرب آسيا التي أقيمت في قطر 2022".وتابع: "استبعادي وزميلي ياسر عثمان من قائمة المنتخب الوطني المشارك في سورية خلال الشهر المقبل، ظلم كبير لنا، وتعود القصة إلى الإعلان عن اقامة البطولة المفتوحة للرجال والسيدات، لغايات اختيار عناصر المنتخب الوطني، حيث كان يعاني زميلي ياسر من إصابة منعته من المشاركة، وأنا لا استطيع اللعب من دون زميلي ياسر، تبعا لتفاهمنا وانسجامنا، وأبلغنا المعنيين عن ذلك، وكان الأجدى أن يتم منحنا أنا وياسر فرصة الاختبار بعد أن تعافى من الإصابة، واختيار الأفضل لتمثيل المنتخب الوطني، طبعا في ظل احترامنا لخيارات المدرب، وللاعبين المختارين أصحاب الخبرة والحضور، ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني للرجال والسيدات في تحقيق نتائج طيبة في المنافسات العربية".وحول ما قدمته له الكرة الطائرة خلال سنوات ممارستها في قميص الشباب والمنتخبات الوطنية، قال أبو مشرف: " كرة الطائرة خطفتني من كرة القدم، وانغمست في أجوائها وأصبحت المفضلة لدي، وشرف كبير أن أمثل المنتخبات الوطنية، وألعب في النادي صاحب التاريخ والألقاب والجماهيرية الجارفة، وشاركته التتويج بالعديد من الألقاب المحلية، إلا أن الكرة الطائرة تفتقد الدعم المالي، وينعكس ذلك على دخول اللاعبين ورواتبهم، مقارنة مع كرة القدم وكرة السلة وغيرها من الألعاب الرياضية".