عليان يرأس بعثة "صقور الأردن" إلى قطر.. ويؤكد جاهزية شاهر وأبو حواس

خالد تيسير العميري

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عمان – قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، الموافقة على طلب الأشقاء في اتحاد كرة السلة الفلسطيني، باعتبار صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ملعبا بيتيا لهم لاستضافة مباراة فلسطين ونظيره العراقي عند الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 26 شباط (فبراير) المقبل، لحساب النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 بالسعودية.وقال رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان في معرض رده على استفسارات (الغد): "لم نتردد لحظة واحدة في تلبية طلب أشقائنا في فلسطين لاستضافتهم واعتبار مرافقنا كافة، ملعبا بيتيا لهم، كما حرصنا على تقديم التسهيلات أمامهم"، علما بأن المباراة كان من المقرر إقامتها في صالة الجامعة العربية الأميركية بجنين، قبل أن يتم نقلها بسبب الأوضاع الراهنة".ويستهل المنتخب الوطني مشواره في النافذة الأولى بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) المقبل في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الاثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.ولدى سؤاله عن آخر تحضيرات "صقور الأردن" لخوض النافذة، قال عليان: "ننتظر وصول المدير الفني وسام الصوص نهاية الأسبوع الحالي، كما أننا تواصلنا مع ناديي الكرخ والحشد العراقيين لضمان تواجد محمد شاهر وأمين أبو حواس في المرحلة المقبلة"، مؤكدا ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق الفوز في مباريات النافذة الأولى.وفيما يتعلق ببطولة قطر الدولية الودية، كشف عليان، أنه سيرأس الوفد الأردني المشارك في البطولة الدولية، علما بأن اللجنة الفنية للمنتخبات الوطنية ستعقد اجتماعها خلال الأسبوع الحالي، والذي سيفضي إلى تسمية الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ولكلا الجنسين.ويشارك المنتخب الوطني في البطولة الدولية الودية التي تنظمها قطر في صالة "لوسيل الدولية" خلال الفترة بين 15 و18 شباط (فبراير) المقبل، حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة الدولية إلى مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات قطر والسعودية والجزائر، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر والأردن والبحرين.ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة البحرين يوم 16 من الشهر المقبل، قبل أن يلاقي "صقور الأردن" نظيره المصري في اليوم التالي، على أن تختتم فعاليات البطولة يوم 18 منه بإقامة ثلاث مباريات، وتجمع بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى. وسيكون الدور الثاني "النهائي" موجها، بحيث لا تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة في تصفيات كأس آسيا مع بعضها البعض، وعليه يواجه المنتخب الوطني نظيره الجزائري أو القطري.ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني بدأ تدريباته الجماعية بقائمة أولية تضم اللاعبين: باسل أبو عبود وعبدالله الزعبي وأدهم الدجاني وعبدالله شتات وأحمد خزاعلة ومالك كنعان وأحمد حموري وسعيد الخوالدة وعاكف الشياب ويوسف أبو وزنة وروحي الكيلاني وفادي قرمش وأحمد الحمارشة ومحمود الهزايمة، على أن يلتحق بهم اللاعبون فريدي إبراهيم وأمين أبو حواس وسامي بزيع ومحمد شاهر وأشرف الهندي وهاشم عباس وأحمد الدويري خلال الأيام القليلة المقبلة.