الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

”بينما أنتم تشاهدون التنس.. قنابل تسقط على غزة”.. حدث في ملبورن

المنشورات التي ألقيت في بطولة ملبورن
المنشورات تتساقط

في واقعة لا تتكرر كثيرا بملاعب التنس، ألقى أحد الحاضرين منشورات مناهضة لحرب غزة على ملعب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس "ملبورن"، مما عطل لفترة قصيرة مباراة بين الألماني ألكسندر زفيريف والبريطاني كاميرون نوري، الاثنين، في دور الـ16 للبطولة.

وألقى شخص- يرتدي قميصا أزرق اللون وقبعة وقناع وجه- منشورات مناهضة للحرب من المدرجات على الملعب خلف خط الأساس خلال المباراة السادسة من المجموعة الثالثة على ملعب "مارغريت كورت أرينا".

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وكانت الرسالة المطبوعة باللون الأسود على صفحات بيضاء هي (فلسطين حرة): ”بينما أنتم تشاهدون التنس.. قنابل تسقط على غزة”.

وقام صبية جمع الكرات بجمع المنشورات وتم استئناف المباراة بعد تأخير قصير. واقتاد الأمن المتظاهر بعيدا.

وقال اتحاد التنس الأسترالي إنه ينتظر المزيد من المعلومات قبل التعليق. اسوشيتد برس

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