الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماية بيانات الأردنيين: الدور المأمول لمجلس حماية البيانات الشخصية

1713184895754926900
البيانات الشخصية
د. حمزة العكاليك

عمان- في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، تشكل بياناتنا الشخصية -من الأسماء والعناوين إلى السجلات المالية وعادات التصفح عبر الإنترنت- نسيجًا معقدًا لتفاصيل حياتنا اليومية. وتثير هذه البصمة الرقمية الآخذة في التوسع سؤالًا بالغ الأهمية: من يحمي هذه المعلومات الحساسة من سوء الاستخدام أو السرقة؟اضافة اعلان
لذلك، أصدرت الحكومة الأردنية قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 بشأن حماية البيانات الشخصية (Jordan PDPL) والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أيلول 2023 كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح. ويمثل القانون الذي يهدف إلى حماية البيانات الشخصية خطوة كبيرة في مجال الحوكمة القانونية ووضع القواعد القانونية لكيفية التعامل مع بيانات الأردنيين من قبل المؤسسات التي تجمع وتحلل هذه البيانات. فبعد مرور 28 سنة على بداية استخدام الإنترنت في الأردن، شكل استمرار غياب الأطر التنظيمية المتعلقة بالتعامل مع بيانات الأردنيين حاجة ملحة لتشريع قانون حماية البيانات الشخصية؛ حيث يمنح هذا القانون الأفراد حقوقًا محددة تتعلق ببياناتهم الشخصية. تشمل هذه الاستحقاقات الحق في الوصول، وتصحيح الأخطاء، وطلب المحو (الحق في النسيان)، وفرض قيود على معالجة البيانات، والاعتراض على أنشطة المعالجة، والحصول على نسخة منظمة من بياناتهم الشخصية.
وعليه، فقد نص القانون على إنشاء مجلس لحماية البيانات الشخصية، PDPL. إن مجلس حماية البيانات الشخصية هو حارس البيانات الذي يعمل كمراقب لخصوصية البيانات، مما يضمن تعامل المؤسسات مع المعلومات الشخصية بأقصى قدر من العناية. وتعد الواجبات المتوقعة لـPDPB شاملة، وتتضمن مبادئ توجيهية واضحة، تشبه مدونة قواعد السلوك، وتملي كيفية قيام المؤسسات بجمع البيانات الشخصية وتخزينها واستخدامها. وتعزز هذه اللوائح الشفافية والمساءلة. ويكتسب الأفراد فهمًا واضحًا لكيفية التعامل مع معلوماتهم، مما يعزز الثقة في المشهد الرقمي. علاوة على ذلك، فإن PDPB ليس مجرد جهة تضع القواعد؛ فهو يتمتع بسلطة فرض الامتثال. تمامًا مثل حارس الأمن اليقظ، ويقوم المجلس بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة وعدم الامتثال للوائح حماية البيانات؛ حيث تشكل قوة التنفيذ هذه على ردع الجهات ذات الأهداف التخريبية وتعزيز ممارسات الاستخدام المسؤول للبيانات عبر المؤسسات.
علاوة على ذلك، يعمل PDPB كمحكم مستقل في الحالات التي يعتقد فيها الأفراد أن حقوق البيانات الخاصة بهم قد تم انتهاكها. وتساعد هذه الآلية المحايدة لتسوية المنازعات على تمكين الأفراد من طلب الإنصاف، وضمان أن هناك من يتابع ويراقب كيفية التعامل مع بيانات الأردنيين ويعالج الإشكالات الناتجة عن عدم التعامل السليم مع بيانات الأردنيين. وبالتالي، يجب أن يكون PDPB الجهة التي تعمل على حل النزاعات الناجمة عن مخالفة الأحكام والضوابط التي شرعها قانون حماية البيانات الشخصية، لأن الخلافات حول خصوصية البيانات أمر لا مفر منه. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للمجلس أن يكتفي بالرد على الشكاوى، بل يجب أن يعزز الوعي بشكل استباقي وتثقيف كل من الشركات والجمهور حول حقوقهم ومسؤولياتهم. وهذا يعزز ثقافة أمن البيانات ويمكّن الأفراد من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن معلوماتهم.
بناء على ذلك، يمكن لمجلس حماية البيانات أن يؤثر بشكل كبير على مشهد خصوصية البيانات بطرق عدة: فأولاً ولأقصى قدر من أمن البيانات المعزز: سيؤدي PDPB العمل المتناسق للمجلس إلى تشريع بروتوكولات أمان بيانات أكثر صرامة، كمن يبني مظلة قوية لضمان التأسيس الصيحيح للتعامل مع البيانات التي يتم جمعها. وهذا يقلل من مخاطر اختراق البيانات والوصول غير المصرح به، ويحمي معلوماتك الشخصية. وسيتم تحفيز المؤسسات على الاستثمار في تدابير الأمن السيبراني القوية للامتثال للوائح المجلس. وثانيًا، سيؤسس مجلس حماية البيانات لتصميم قواعد واضحة وشفافة للتعامل مع بيانات الأردنيين، وستكون الشركات مسؤولة عن ممارساتها المتعلقة بالبيانات، مما يؤدي إلى اتباع نهج أكثر شفافية.
وسيكون لدى الأردنيين فهم أوضح لكيفية جمع بياناتهم واستخدامها، مع مطالبة المؤسسات بالكشف عن هذه المعلومات مقدمًا. وهذا يعزز الثقة في المؤسسات التي يتم التفاعل معها عبر الإنترنت ويمكّن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن من يتم مشاركته البيانات الشخصية.
والهدف الثالث هو زيادة تمكين الأفراد، وعليه سوف يتأرجح بندول السيطرة لصالح الأفراد. وسيكون لديهم سيطرة أكبر على معلوماتهم الشخصية، مع الحق في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها وحتى مسحها في ظل ظروف معينة. يمكّن هذا من إدارة البصمة الرقمية واتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية مشاركة معلوماتك. ويمكن للمجلس أيضًا الدعوة إلى تطوير آليات سهلة الاستخدام للأفراد لممارسة حقوقهم في البيانات. رابعا، من المأمول أن يعزز المجلس بناء الثقة في العصر الرقمي، ويؤسس لإطار قوي لحماية البيانات. وهذا يعزز بيئة رقمية أكثر أمانًا وصحة، حيث يمكن للجميع المشاركة بثقة. ومع اكتساب المستهلكين الثقة في التعامل المسؤول مع بياناتهم، فمن المرجح أن يشاركوا بشكل أكبر في عصر التحول الرقمي، مما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد الرقمي. 
ويمكن للمجلس أيضًا أن يلعب دورًا في تعزيز التعاون الدولي بشأن معايير حماية البيانات، وإنشاء مساحة رقمية عالمية أكثر أمانًا.
يمثل إنشاء PDPB مجلس حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة نحو حماية البيانات الشخصية للأردنيين وتعزيز الثقة بالتعامل مع الشبكة العنكبوتية. وبينما يؤسس تعيين أعضاء المجلس لتشريع اللوائح والضوابط المقررة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية ويفرض الامتثال، يمكننا توقع مستقبل يتم فيه التعامل مع معلوماتنا الشخصية باحترام، واستخدامها بمسؤولية، وحمايتها من سوء الاستخدام. وهذا بدوره سيمهد الطريق لمساحة رقمية أكثر أمانًا وجديرة بالثقة للجميع؛ حيث يلعب PDPB دورا محوريا في تشكيل هذا المستقبل، مما يضمن بقاء خصوصية أنفسنا الرقمية تحت سيطرتنا.
وعليه، فالطريق أمامنا لمستقبل تزدهر فيه الخصوصية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1713182822424799500

لماذا إصدار السندات الحكومية؟ وكم مقدار الإطفاءات؟

منذ1 ساعة
1713011120681913400

الحماية الاجتماعية التكيفية للقضاء على الجوع

13 نيسان 2024
7410

تعزيز استقلالية البنوك المركزية لحماية الاقتصاد العالمي

05 نيسان 2024
987

المشكلات الاقتصادية.. التصدي لتحديات عصر جديد

29 آذار 2024
الذكاء الاصطناعي

كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مهنة الطب؟

20 آذار 2024
العلم الأردني

صناعة الجلدية والحياكة.. قصة نجاح أردنية تحمل بصمة الانتقال الكبير

18 آذار 2024
افكار و مواقف

العفو العام والدروس المستفادة

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ2 ساعة
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بقايا المسَّيرات في الأردن

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس
 
 