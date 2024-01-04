الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العبدلي يستضيف فعالية "وقفة مع أطفال فلسطين" للتعبير عن التضامن وجمع التبرعات

Kids4Gaza at The Boulevard 2023
العبدلي

استضاف العبدلي فعالية "وقفة مع أطفال فلسطين"، والتي تم تنفيذها مؤخراً في قلب البوليفارد بالتعاون مع جهات مختلفة.

 

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 ضمت كل من : مؤسسة "معاً من أجل أمي" المتخصصة في دعم الأمهات ممن بحاجة للدعم، ومؤسسة "beanstalk" للتصميم، ومركز "الأطفال المبدعون Creative Kids"، من أجل التضامن مع أطفال فلسطين وجمع التبرعات، محققة أهدافها من خلال التذاكر التي بيعت عبر منصة "سجّلني"، والتي رصد كامل ريعها بنسبة 100% لصالح دعم أطفال غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.


وكانت الوقفة قد استقطبت عدداً كبيراً من المشاركين الذين زاد عددهم عن 600 مشارك من الكبار والصغار، ممن توافدوا على العبدلي ليكونواً جزءاً من الفعالية.
وقد شهدت الفعالية مجموعة من النشاطات التي اشتملت على مسيرة تضامنية، وخطابات ألقاها عدد من المشاركين من الطلبة، فضلاً عن عروض إبداعية للأطفال، إلى جانب اشتمالها على سوق لجمع التبرعات، وورش عمل توعوية.


ويشار إلى أن هذه المبادرة تعد امتداداً لمبادرات شركة العبدلي للاستثمار والتطوير المتواصلة التي تؤدي من خلالها دورها الإنساني والداعم لمختلف القضايا النبيلة والمحورية على المستوى المحلي والعربي.

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