الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بنك الاتحاد ينشر الفرحة في أنحاء الأردن على متن "باص السعادة" خلال رمضان

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بنك الاتحاد

 كل عام، يحرص بنك الاتحاد على تنظيم مبادرات تطوعية وخيرية تعزز القيم الأسرية والمجتمعية، وخاصة خلال شهر رمضان. وتجسّد الأنشطة التفاعلية التي ينظمها البنك للمجتمع المحلي إيمانه القوي بتلك القيم.

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للعام الثاني على التوالي، تجوّل بنك الاتحاد من خلال حملة "باص السعادة" في مناطق مختلفة في الأردن حاملاً معه الفرح والمفاجآت لأفراد من جميع الأعمار في مجتمعات تلك المناطق ليصل إلى أكثر من 2,000 فرد. ومع كل زيارة لمنطقة جديدة، نجحت هذه المبادرة في نشر السعادة بين الصغار والكبار بطرق مختلفة في كل محطة لعدة ساعات.

 

يعكس "باص السعادة" التزام البنك بنشر الإيجابية وتوطيد الروابط المجتمعية، كما يجسّد إيمانه بالتواصل والمشاركة الإيجابية مع مجتمعه. لذلك، يفخر البنك بفريقه من المتطوعين الذين لعبوا دوراً مهماً في نجاح مبادرة "باص السعادة"، حيث قاموا  خلال زياراتهم لمحطات الباص بتوزيع حلويات رمضانية مختلفة وعصائر والعديد من الهدايا والمفاجآت على أفراد المجتمعات التي زاروها، كما شاركوا في ألعاب تفاعلية وأنشطة مع الأطفال في تلك المجتمعات.

 

إلى جانب ذلك، تعاون البنك مع بعض الجمعيات الخيرية  مثل جمعية "خطوات" وجمعية سيدات جرش الخيرية لتنظيم إفطارات تفاعلية  مع الأطفال ومن ضمنهم أطفال مخيم الحسين وأطفال من محافظة جرش. ولم تتوقف جهود المتطوعين عند توزيع الطعام بل امتدت إلى المشاركة في إعداد وجبات الإفطار جنباً إلى جنب مع بعض العائلات من المجتمعات الأقل حظاً ومشاركتهم مائدة الإفطار.

 

يمتد التزام بنك الاتحاد بالمسؤولية المجتمعية عبر خمس ركائز رئيسية هي: الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، والرفاه المجتمعي، والبيئة، والوصول إلى المعرفة، والفنون والثقافة. تعكس هذه الركائز المجالات المهمة للبنك والمجتمعات التي يخدمها، وهي المجالات التي يؤمن البنك بقدرته على إحداث تغيير ملموس فيها.

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