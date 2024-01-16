تعاون مشترك بين البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز لتنفيذ برنامج "اسأل الخبير المالي والبنكي" في 10 جامعات أردنية

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وقّع البنك الأردني الكويتي ومؤسّسة إنجاز اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ برنامج "اسأل الخبير المالي والبنكي" في 10 جامعات أردنية منتشرة في مختلف مناطق المملكة. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس قطاع المساندة والعمليات في البنك الأردني الكويتي السيد داود عيسى، والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز السيدة ديمة البيبي، إلى إرشاد طلبة الجامعات مهنياً وتحفيزهم على إعداد خططهم المستقبلية حول المهن والوظائف التي يوفرها القطاع المالي والبنكي، وذلك من خلال ربط الشباب مع خبراء في مجالات متخصصة في هذا القطاع، بحضور رئيس قطاع تنمية الأعمال في البنك السيد زهدي الجيوسي ومدير إدارة التعليم في مؤسسة إنجاز السيد طارق الحياري، بالإضافة لحضور فريق عمل مشترك من البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز.ويتضمن البرنامج جلسات حوارية تفاعلية بين الطلبة ومجموعة من أصحاب الخبرة في البنك الأردني الكويتي لتعريف الشباب بفرص العمل الجديدة التي يتضمنها هذا القطاع، والإجابة على استفساراتهم، كما يشارك هؤلاء الخبراء قصص نجاحهم ومراحل تطورهم الوظيفي مع الطلبة، مما يسهم في توعيتهم مهنيًا ويصقل مهاراتهم، ويساعدهم في اختياراتهم المستقبلية بما يتوافق مع قدراتهم ومؤهلاتهم ورغباتهم.وفي تعليق له على هذا التعاون، قال السيد داود عيسى إن "البنك الأردني الكويتي يحرص على دعم الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لدخول سوق العمل، ونحن واثقون أن برنامج "اسأل الخبير المالي والبنكي" سيساهم في تحقيق هذا الهدف، من خلال تعريف الطلبة بفرص العمل الجديدة التي يتضمنها القطاع المالي والبنكي، وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، بالإضافة إلى تدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة وبما يؤهلهم لدخول سوق العمل".كما أشاد السيد داود بالجهود المبذولة من قبل مؤسسة إنجاز في تطوير التعليم وتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، وشدد على أهمية دور القطاع الخاص وشراكته مع مؤسسات المجتمع المحلي في التنمية المستدامة ودعم قطاع التعليم، كما أكد على أن شراكة البنك الأردني الكويتي مع مؤسسة إنجاز جاءت إيماناً منه بالدور الهام والفاعل الذي يلعبه الشباب في تنمية وتطوير المجتمع، وضرورة تزويدهم بكل الإمكانات والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم وتأهيلهم للانخراط بسوق العمل، وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة لإفساح المجال لهم لإطلاق قدراتهم العملية والمعرفية.ومن جانبها أعربت ديمة البيبي عن اعتزازها باستمرار التعاون والشّراكة مع البنك الأردني الكويتي كأحد أعضاء مجلس إدارة مؤسّسة إنجاز، مضيفةً: "نؤمن في إنجاز أن تزويد الشباب بالمعرفة والخبرات المالية اللازمة والاستفادة منها أمر بالغ الأهمية، وتعريفهم بأهم الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع المالي والبنكي وما يشهده هذا القطاع من تطور تكنولوجي وعلمي متسارع، وهذا ما يهدف البرنامج إلى تحقيقه من خلال الجلسات الحوارية والتفاعلية التي تغطي عشرة جامعات بمختلف أنحاء المملكة".وأكدت البيبي، على أهمية العمل التشاركي مع مختلف القطاعات لإنجاح البرامج والفعاليات التي تنفذها المؤسسة، إذ تؤمن "إنجاز" بأن تمكين الشباب والشابات وإعدادهم لسوق العمل يعد مسؤولية مشتركة بين القطاعات والجهات الفاعلة في المجتمع.