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الكويت- تسعى منصة "تفتيش الكويت" الإخبارية منذ البداية لتقديم محتوى إخباري يغطي الأحداث الراهنة والمستجدات الحاصلة في الكويت والعالم العربي بأسلوب فريد ومميز. وقد تمكنت هذه المنصة من جذب آلاف المتابعين في فترة زمنية قصيرة بفضل الالتزام بالموضوعية والشفافية في الأخبار التي تقدمها.عمل فريق "تفتيش الكويت" منذ ظهورها الأول على الإتقان وتقديم محتوى هادف ورصين يتناول القضايا المحلية في الكويت بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والعالمية ذات الصلة. وتناولت المنصة الأخبار السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الرياضية وغيرها من المواضيع المتنوعة بمهنية عالية.اليوم، تفتخر "تفتيش الكويت" بتحقيقها أعلى عدد من المتابعين والقراء على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس الثقة الكبيرة الذي يضعها القراء في المنصة كمصدر يوثق للأخبار والمعلومات.من خلال التزامها بتقديم محتوى إخباري موثوق ودقيق، تأمل منصة "تفتيش الكويت" في تعزيز دورها كرائدة في عالم الإعلام الكويتي والعربي والاستمرار في تقديم خدمة إخبارية عالية الجودة لقرائها حول العالم.