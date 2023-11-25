لتجنب نوبات الصداع النصفي... ابتعد عن هذه المؤثرات

يشير الطبيب قسطنطين سينيلنيكوف أخصائي طب الأعصاب، في مقابلة مع منصة "smotrim.ru" إلى أن الصداع النصفي مرض وراثي يرتبط بزيادة التهيج في أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي المركزي، حيث تتشكل نبضة الألم "الخاطئة". التي تسبب النوبة.

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وبين سينيلنيكوف انه غالبا ما تثير الجعة والشمبانيا والنبيذ نوبات الصداع النصفي.



وقد تم بالفعل العثور على البروتينات المسؤولة عن تطوره، كما تم إنتاج أدوية تمنعها وتقلل من عدد أيام الصداع النصفي وشدته.





ووفقا له، يمكن أن تحدث نوبات الصداع النصفي بسبب عوامل مختلفة خارجية وداخلية تحفز وتنشط مراكز الألم.



ويحتوي الكحول ومنتجات التخمير على بروتين التيرامين الذي يلعب دور المحرض. لذلك فإن الجعة والنبيذ وغيرها هي من مسببات الصداع النصفي الشائعة. لكن نادرا ما يكون للمشروبات الكحولية القوية مثل هذا التأثير.



ويمكن أن تسبب قلة النوم أو زيادته نوبة الصداع النصفي، حيث يتم تجاهل إشارات الدماغ، وعند الاستيقاظ يشعر الشخص بعجز في الطاقة. لأن الجسم لم يحصل على الموارد - طعام وماء. والألم يمنعه من النوم.

كما أن بعض المنتجات الغذائية (اللحوم المدخنة، والأجبان المعتقة، والشوكولاتة، والحمضيات) تصبح في بعض الحالات من المواد المحرضة، وكذلك التوتر والجوع والدورة الشهرية والنشاط البدني الثقيل وما إلى ذلك.



يمكن للطبيب المختص بأوجاع الرأس فقط تحديد طريقة وأدوية علاج الصداع النصفي بعد إجراء الفحوص والاختبارات اللازمة.