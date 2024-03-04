ما العلاقة بين الإجهاد وانتشار السرطان؟

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عمان- تظهر الأبحاث التي يقودها مختبر Cold Spring Harbor، أن الإجهاد المزمن يزيد انتشار سرطان الثدي عند نماذج الفئران من خلال آلية تسببت فيها هرمونات الإجهاد لخلايا النيوتروفيل لتشكيل هياكل تشبه العنكبوت.هذه الشبكات التي يسببها الإجهاد تلعب دورًا في تعزيز ورم خبيث من سرطان الثدي من خلال خلق بيئة مواتية في الرئتين التي تساعد خلايا سرطان الثدي التي تصل إلى الرئة على أن تنمو بسهولة أكبر.هذا الاكتشاف الجديد يساعدنا على فهم أفضل لكيفية تأثير الإجهاد على انتشار السرطان، وقد يوفر فرصًا جديدة لعلاج ورم خبيث.قام مختبر Egeblad منذ فترة طويلة بدراسة كيف يؤثر التواصل بين الأورام والجهاز المناعي على نمو الورم والورم الخبيث في الفئران. خلال العمل السابق، صادفوا أن التغيير في ظروف الإسكان تسبب في معاناة بعض الفئران من الإجهاد، مما أدى إلى نمو أسرع للورم."هذا الاكتشاف أثار الفضول لفهم ما إذا كان التعرض المزمن للإجهاد يمكن أن يؤثر على ورم خبيث" في حين، أن الدراسات الوبائية تظهر وجود علاقة بين الإجهاد وزيادة خطر الإصابة بالسرطان والبقاء على قيد الحياة، إلا أنه ما يزال من الصعب للغاية دراسة كيفية تأثير الإجهاد على وجه التحديد على الجسم والسرطان.وهو مهم بشكل خاص لمرضى السرطان الذين يعانون من الإجهاد بلا شك بسبب، المخاوف بشأن تشخيصهم، ومخاوفهم بشأن التكرار، والمدة الطويلة المحتملة لعلاجاتهم، لذلك، تقرر استخدام نماذج الفئران لمحاكاة الإجهاد المزمن ودراسة انتشار سرطان الثدي.أبلغ الباحثون في الخلايا السرطانية، أن الإجهاد المزمن يضاعف تقريبًا حجم أورام الثدي في الفئران المزروعة بخلايا سرطان الثدي وزيادة معدل ورم خبيث بين اثنين وأربعة أضعاف، مقارنة بالفئران التي لا تتعرض للإجهاد.وتبين أن الإجهاد المزمن يغير بشكل كبير البيئة الدقيقة في الرئة، مع تراكم الفيبرونكتين، وخفض تسلل الخلايا التائية، وزيادة تسلل العدلات. ومع ذلك، في الفئران المستنفدة في العدلات (خلايا نيتروفيل /خلايا الدم البيضاء)، لم يعد التعرض للإجهاد يزيد من ورم خبيث.أظهرت هذه البيانات أن الإجهاد المزمن يستحث بيئة صغيرة مؤيدة للموت، وأن العدلات تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم ورم خبيث ناتج عن الإجهاد.وكشف مزيد من التحليل عن تغييرات التعبير الجيني في العدلات المعزولة من الرئتين من الفئران المجهدة التي كانت ناجمة في المقام الأول عن وجود الجلوكوكورتيكويدات، الهرمونات المشاركة في استجابة الإجهاد.إضافة إلى ذلك، أدت التحولات من إيقاع الساعة البيولوجية العادية من العدلات بسبب زيادة الإجهاد إلى زيادة تكوين صاف عن طريق إطلاق الجلوكوكورتيكويد.لتأكيد أن الإجهاد يؤدي إلى تكوين صاف، مما يؤدي إلى زيادة الورم الخبيث، وأجرى الفريق ثلاثة اختبارات أخرى. أولاً، قاموا بإزالة العدلات من الفئران باستخدام الأجسام المضادة. بعد ذلك، قاموا بحقن عقار صاف في الحيوانات. أخيرًا، استخدموا الفئران التي لا يمكن أن تستجيب لجلوكوكورتيكويدات. حقق كل اختبار نتائج مماثلة - لم تعد الفئران المجهدة متطورة أكثر من تلك التي لا تتعرض للإجهاد.بشكل غير متوقع، وجد الباحثون أيضًا أن الإجهاد المزمن تسبب في تعديل تشكيل صاف لأنسجة الرئة حتى في الفئران من دون سرطان. وقال الباحث إيجبلاد: "إنها تحضير أنسجتك تقريبًا للحصول على السرطان".يشير الباحثون إلى أن دراستهم يمكن أن يكون لها آثار على استخدام الجلوكورتيكويدات الاصطناعية، مثل ديكساميثازون، والتي تستخدم على نطاق واسع للتغلب على الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي وعلاج أعراض السرطان المتقدم.لقد أظهروا أن الديكساميثازون يمكن أن يسبب تكوينًا صافيًا ويجعل بيئة الرئة مواتية للخلايا السرطانية النقيلي، مما يشير إلى أن الجلوكورتيكويدات الاصطناعية قد لا تكون دائمًا مفيدة على المدى الطويل.ومع ذلك، فقد أكد إيجبلاد وهو الباحث الرئيس في الدراسات، "الدراسات ضرورية لمعالجة ما إذا كانت الجلوكوكورتيكويدات الاصطناعية لديها خطر طويل على المدى الطويل.على حد سواء، لم نجد أي دليل قوي على أن المرضى يجب أن يقلقوا بشأن الجلوكورتيكويدات الاصطناعية الموصوفة - من المحتمل أن توازن الآثار الإيجابية للجلوكوكورتيكويدات أي ضرر محتمل على المدى الطويل.وقال إيجبلاد: "إن الرسالة هي، "تقليل الإجهاد يجب أن يكون جزءًا مفيدًا للغاية لعلاج السرطان والوقاية منه ". "ونظرًا لأن الحد من الإجهاد قد يكون صعبًا على مرضى السرطان، فإننا نتوقع أيضًا أن الأدوية التي تمنع تكوين الصافي يمكن تطويرها واستخدامها كعلاجات جديدة لإبطاء أو إيقاف انتشار السرطان، مما يوفر تخفيفًا كبيرًا".سيستمر الباحثون في التحقيق في كيفية تأثير الإجهاد على تطور السرطان ويخطط لاستكشاف تأثير تقنيات الحد من الإجهاد المختلفة، مثل التدخلات السلوكية أو التدخلات الصيدلانية."إن فهمنا للعلاقة المعقدة بين الإجهاد، والجلوكوكورتيكويدات، والعدلات وغيرها من الخلايا المناعية وتطور السرطان، ما يزال ناشئًا للغاية. لكننا نأمل في أن تمهد مزيد من الدراسات الطريق للتدخلات والعلاجات التي يمكن أن تحسن بقاء المريض.الصيدلي ابراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة