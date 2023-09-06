"باربي" والصراع بين النسوية والذكوية.. فهل استحق هذا الجدل؟

إسراء الردايدة

حطم فيلم "باربي" أرقام شباك التذاكر منذ انطلاقه، ووضع النسوية في دائرة الضوء، رغم كل الانتقادات التي طالته بأنه يسيء للأعراف والتقاليد، مما دفع بعض الدول العربية والآسيوية إلى منعه، لكن الحقيقة هي أن الأمر مختلف تماما، فهل استحق هذا الجدل؟

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على وجه التحديد، كانت التساؤلات حوله هل أصبحت دمية باربي والتي انتقدت منذ فترة طويلة بسبب الأعراف الجنسانية القديمة وصورة الجسد غير الواقعية رمزًا نسويًا؟ هل كانت دائما هكذا؟.





"باربي لاند" وحقيقتها

أحداث فيلم المخرجة غريتا جيرونغ تدور في "باربي لاند"، حيث عالم باربي الملون بالزهري يزخر بشخصيات مماثلة وشخصيات نسائية تتقلد أدوارا مختلفة، وكالعادة يرافق باربي رفيقها "كين" الذي يعمل على الشاطئ بدور هامشي، عالم تحكمه النساء، وحين يختل توزان عالم باربي تخترق عالمها للعالم الواقعي، حيث تنصدم بالحقيقة وهي أن الذكورية هي المسيطرة والنساء لا ينلن فرصا كافية.



يبدأ فيلم باربي، بإشارة ساخرة إلى فيلم ستانلي كوبريك العام 2001: A Space Odyssey، حيث في المشهد الافتتاحي، يشير ظهور مسلة سوداء إلى علامة فارقة في تطور البشرية - يدخل العنف في مجتمع القردة المسالمة التي ستتطور الآن إلى الإنسان العاقل وفقا لنظرية داروين.



في باربي، تم استبدال المسلة بباربي والقرود بفتيات صغيرات؛ لقد بدأ عصر جديد في اللعب. تشير هذه اللحظة الكوميدية إلى المستويات المختلفة التي يشير إليها فيلم غريتا جيرويج، إنه فيلم عن الدمى، بالتأكيد، ولكنه أيضًا فيلم عن التطور، ليس فقط فيلم الدمى واللعب ولكن أيضًا عن صعود وتحمل النظام والسلطة الذكورية.



في الفيلم، تم انتقاد مصطلح "الذكورية" لفشله في الاعتراف بالقمع والظلم الموجودان داخل هويات الذكور. يعترف الفيلم بهذا النقد عندما قال آرون، المدير في "ماتيل" وهي الشركة المصنعة لدمى باربي: "أنا رجل بلا سلطة. هل هذا يجعلني امرأة؟". لكن النظام الذكوري مع ذلك يرتكز على الجنس، كما تؤكد بيل هوكس وهي كاتبة وأكاديمية ومفكرة وناقدة وفنانة تدرك جيدًا اختلافات القوة القائمة على الهوية: "النظام الذكوري هو نظام سياسي واجتماعي يصر على أن الذكور يهيمنون بطبيعتهم، ويتفوقون على كل شيء وكل شخص يعتبر ضعيفًا، وخاصة الإناث.



باربي في عالمها



ما يجب معرفته، أن "باربي اللعبة"، أسستها روث هاندلر، وهي امرأة تحدت أدوار وقيود الجنسين في عصرها، ولكنها مع ذلك صممت دمية تسود فيها مثالية محدودة وقمعية لجمال الأنثى وتدور شخصيتها حول ملابسها وجسدها.



وتدعو أبعاد باربي المستحيلة إلى معايير الجمال (النحافة قبل كل شيء) سيئة السمعة لاستيعابها على حساب احترام الذات وقبول الذات من قبل الفتيات والنساء. حيث إن أقدام باربي تجعل من المستحيل التحرك بحرية، وكانت أول علامة على وجود خرق للحدود بين باربي لاند والعالم الحقيقي هي أن أقدام باربي أصبحت مسطحة؛ وعندما ترتدي الكعب في هذه الحالة، تعلق قائلة: "لن أتمكن من ارتداء الكعب العالي أبدًا إذا كانت قدمي بهذا الشكل"، وبذلك انتقاد لطبيعة بشرية وجعلها نقصا وهو أمر ليس بالمعيب أو يقلل من أنوثة المرأة في الواقع.



في الفيلم، أوضحت غلوريا مالكة اللعبة، أن علامة باربي التجارية تجسد اختلالًا في الأدوار بين الجنسين، حيث تستوعب النساء المثل الذكورية.

وقد عزز هذا التحيز المتأصل المديرون التنفيذيون الذكور الذين أداروا شركة ماتيل بعد هاندلر.



وعلى الرغم من أن النساء يحكمن في باربي لاند، إلا أن هذا يجسد رؤية ذكورية للكون النسوي، لأن النظريات النسوية لا تدعو إلى التميز والأفضلية حيث ما يزال شخص ما مضطهدًا. وباستثناءات قليلة تهدف إلى الشمولية، ما تزال عائلة باربي في عالمها نسخًا مختلفة منها.



كين .. شعور الرجل بالنقص

في عالم باربي حيث يتواجد كين "رايان غوسلينج"، يشعر بالتهميش والنقص بعد أن زار العالم الحقيقي ورأى كيف يسيطر الرجل على كل شيء فيه، وبالمقارنة مع عالم باربي حيث يشعر بالفرح حين تجامله باربي بابتسامة أو حديث وتعاود الانشغال مع صديقاتها، يدخل في حالة نفسية من النقص (وصف يذكرنا بشكل مخيف بالعلاقات المسيئة)، حيث لا يبدو أنه مهم بما يفعله وأنه دائمًا في المرتبة الثانية.





الممثل رايان غوسلينغ بدور "كين"

الكشف عن مثل تلك التوصيفات في الفيلم بالنسبة لشخصية كين ترتبط في العالم بالعلاقات المسيئة والحاجة للشعور بالحب والمكانة والاعتراف.



وبعد زيارة كين للعالم الحقيقي برفقة باربي، يكتشف بعضا من الأفكار الذكورية من أهمها هيمنة الرجال على كل شيء، وهو ما يوضح رؤية جيرويج بأنهم المسيطرون لتخلق عالما موازيا ومثالا: ماذا لو كانت المرأة هي المسيطر والرجل لم يتمتع بكل تلك القوة.



الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فشخصية كين حين يعود لباربي لاند، يعمل على تحويله لعالم ذكوري، يقلب موازينه، ولكن بعد اكتساب باربي نظرة إنسانية ومنطقية أيضا، تعمل على تغيير التناقضات الذكورية لدى كين من خلال سلبه قوته التي فرضها حتى تستعيد التوزان.



وعلى غرار أفلام ديزني التي أعادت أنسنة أفلامها وجعلها واقعية، يقدم "باربي" عرضًا رائعًا لمجاز "أن تصبح بشرا"، وشوهد هذا سابقا في شخصيات تحولت من أفلام كرتون إلى حقيقية مثل بونوكيو، سندريلا، ساحر أوز وغيرها، إن شخصية باربي التي جسدتها الممثلة "مارغوت روبي" قدمت هذه الصورة بشكل جيد.





كيف تحول فيلم "باربي" لنموذج إيجابي؟

تناول فيلم باربي النسوية والذكورية بشكل إيجابي وفعال. ركز الفيلم على قصة باربي كشخصية قوية ومستقلة لا تخشى أن تكون مختلفة.

إحدى الطرق التي تناول بها الفيلم النسوية، هي من خلال تصوير باربي كشخصية قوية ومستقلة. في الفيلم، ترى باربي وهي تعمل في مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك كونها عالمة ورياضية وفنانة.

كما أنها ترى وهي تسافر حول العالم، وتكافح من أجل ما تؤمن به. هذا يشير إلى أن النساء يمكن أن يكن قويات وناجحات في أي مجال يخترنه.



كما تناول الفيلم النسوية من خلال تصوير أهمية القبول الذاتي وتأكيد الذات. في الفيلم، ترى باربي وهي تتعرض للمضايقات بسبب مظهرها، لكن في النهاية، تتعلم أن تحب نفسها كما هي. هذا يرسل رسالة قوية إلى الفتيات مفادها، بأنه لا ينبغي عليهن السماح للآخرين بتحديد قيمتهن.

كما أنه فيلم تحدي المعايير الجنسانية: يتحدى فيلم باربي الأعراف الجنسانية التقليدية، من خلال تصوير باربي لاند على أنها مدينة فاضلة تتمحور حول المرأة، وتناقضها مع العالم الحقيقي. يسلط هذا التجاور الضوء على التفاوتات والضغوط التي تواجهها المرأة في المجتمع. حيث يثير مناقشات حول النسوية والسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في العالم الحقيقي.



استكشاف الذكورية، جانب إيجابي آخر للفيلم، حيث تتعمق أفلام باربي في مفاهيم النظام الذكورية باستخدام الفكاهة والنقد. تستكشف الأفلام كيف يمكن للمثل الذكورية، أن تؤثر على احترام الذات وتقدير الذات، حتى في عالم تقوده النساء.

تخضع شخصية كين، على وجه الخصوص، لتحول يعكس القضايا المتعلقة بالهوية وهيمنة الذكور، مما يتحدى الصور النمطية عن الرجال. تشجع هذه الأفلام المشاهدين على التفكير بشكل نقدي في مفهوم النظام الذكوري.



وقضية تمكين المرأة جانب حيوي آخر في الفيلم، حيث يدعو النساء إلى عيش الحياة بشروطهن الخاصة وتحدي المفاهيم التقليدية للكمال. وهي تؤكد أن المرأة يمكن أن تكون قوية ومستقلة ومتعددة الأوجه. غالبًا ما تتضمن رحلة باربي في الفيلم اكتشاف الذات والتمكين، وتشجيع المشاهدين الشباب على احتضان تفردهم.



ويعزز الفيلم، مفاهيم مختلفة مثل التعاطف والتفاهم: يتجاوز فيلم باربي للمخرجة غريتا جيرويغ النسوية من خلال تعزيز التعاطف والتفاهم وإعادة تصور الذكورة. ويسلط الضوء على أن تأثير النظام الذكوري لا يقتصر على النساء؛ إنه يؤثر على الرجال أيضًا. يدعو هذا النهج الدقيق إلى مناقشات حول أدوار الجنسين والمساواة وأهمية الذكورة الصحية.



ويقدم الفيلم باربي وهي تتعرض للمضايقات بسبب مظهرها، لكنها في النهاية تتعلم أن تحب نفسها كما هي. هذا يرسل رسالة قوية إلى الفتيات أنه لا ينبغي عليهن السماح للآخرين بتحديد قيمتهن.





غريتا جيرويج.. مخرجة نسوية تتحدى النظام الذكوري

غريتا جيرويغ، مخرجة أفلام معروفة بحساسيتها النسوية . غالبًا ما تستكشف أفلامها، مثل Lady Bird (2017) وLittle Women (2019)، حياة الشابات ونضالهن للعثور على مكانهن في العالم. تم الإشادة بأفلام جيرويغ لتصويرها الدقيق للشخصيات النسائية وعلاقاتهن مع بعضهن البعض.





المخرجة غريتا جيرويغ



أفلام جيرويغ، تعبتبر إضافة مرحب بها إلى قانون السينما النسوية. تقدم أفلامها صورًا معقدة ومترابطة لتجارب النساء، وتتحدى الأدوار التقليدية للجنسين.



وغالبًا، ما تستكشف أفلام جيرويغ الطرق التي يحد بها النظام الأبوي من خيارات وفرص المرأة. ففي فيلم Lady Bird، تقدم فتاة مراهقة تحاول العثور على مكانها في العالم.

غالبًا ما تشعر بالإحباط من التوقعات التي لدى الآخرين منها، وتكافح من أجل تعريف نفسها بشروطها الخاصة. يحتفل الفيلم في النهاية، برحلة ليدي بيرد لاكتشاف الذات ورفضها الامتثال لتوقعات الآخرين.



وفي فيلم Little Women تقدم قصة عن أربع أخوات في القرن التاسع عشر. يستكشف الفيلم التحديات التي واجهتها النساء في تلك الحقبة، فضلاً عن قوتهن ومرونتهن. كما يوضح كيف تدعم الأخوات بعضهن البعض وتجدن القوة في علاقاتهن مع بعضهن البعض.



أفلام جيرويغ ليست نسوية بشكل صريح، لكنها تتناول الموضوعات النسوية بطريقة مدروسة ودقيقة. إنها تقدم صورًا معقدة وقابلة للترابط لتجارب المرأة، وتتحدى الأدوار التقليدية للجنسين.

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