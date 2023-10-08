بكلمات لمحمود درويش.. نسرين طافش تدعم "طوفان الأقصى"

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ونشرت نسرين صورة لمواطن يحمل العلمين السوري والفلسطيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت بكلمات لمحمود درويش:" أيها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا، و خذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا، إنكم لن تعرفوا، كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء، أيهالمارون .. آن أن تنصرفو".وفي وقت مبكر من صباح يوم أمس، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.دخلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي، يومها الثاني والتي قتل فيها حتى الآن 350 إسرائيليا وجرح 1864، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل. -وكالات