"لد" الفلسطيني أفضل فيلم آسيوي في مهرجان إيطالي

حقق الفيلم الفلسطيني الوثائقي: لد، للمخرجين: رامي يونس، وسارة إيما فريدلاند فوزه العالمي الخامس بنيله جائزة أفضل فيلم آسيوي من مهرجان برمانا للسينما الآسيوية في إيطاليا، بينما تبدأ عروضه الأميركية يوم 19 نيسان / إبريل الجاري في جامعة هارفارد.

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عائلة فلسطينية من اللد



تعاون مخرجا الفيلم في صياغة نصه مع إياس سليمان، وحضرت الممثلة ميساء عبد الهادي مجسدة بصوتها روح مدينة اللد التي كانت يوماً صلة الوصل بين فلسطين والعالم كونها تقع على بعد 16 كيلومتراً من يافا، وأقل من 5 كيلومترات من مدينة الرملة.



المدينة التي أنشأ فيها الاستعمار الإنكليزي أكبر مطار في فلسطين ما تزال المعالم الفلسطينية حاضرة في نسبة مرتفعة من مبانيها وحاراتها، وكان أهلها من الفلسطينيين طردوا منها ولم يبق سوى 11 ألفاً يشكلون نسبة ضئيلة من عدد سكانها من الإسرائيليين. وكالات

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