الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ليام نيسون: 5 احتياجات عاجلة لأطفال غزة (فيديو)

ليام نيسون
ليام نيسون

طالب الممثل الأيرلندي ليام نيسون بتلبية 5 احتياجات عاجلة لأطفال غزة في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" التي تعتبر النجم الأيرلندي سفيرها للنوايا الحسنة.

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 ليام نيسون: 5 احتياجات عاجلة لأطفال غزة

بدأ نيسون؛ وهو سفير النوايا الحسنة لليونيسيف منذ عام 2011، مباشرةً بتسمية 5 احتياجات عاجلة لأطفال غزة يرى ضرورة عمل المجتمع الدولي على توفيرها، وتأتي كالتالي:


1- الحماية: قال الممثل الأيرلندي إنه لم يعد هناك مكان آمن ليذهب أطفال غزة له، وطالب بضرورة وضع حد فوري لإيقاف قتل وتشويه الأطفال، بالإضافة إلى ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المختطفين.


2- توفير إمدادات المساعدات: لأن مسألة إيصال الإمدادات والمساعدات هي مسألة حياة أو موت، خصوصاً أن الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية، والمرض، والجفاف، كما أنهم في أمس الحاجة إلى المياه النظيفة، والطعام، ومكان إيواء آمن، وإمدادات طبية، وطالب نيسون بضمان توفير ممرات آمنة للوصول للمساعدات، بالإضافة إلى ضرورة تأمين وصول هذه الإمدادات بأمان.


3- الوصول إلى الخدمات الأساسية: قال سفير النوايا الحسنة لليونيسيف إن أطفال غزة المصابين بإصابات وأمراض خطيرة لا يحصلون على العلاج الذي يحتاجون إليه، مشيراً إلى وصول المستشفيات والملاجئ وخدمات المياه والصرف الصحي إلى الانهيار التام، مطالباً بضرورة حماية هذه الخدمات والسماح بدخول الإمدادات التي يمكن استخدامها لإصلاح البنية التحتية المدمرة.


4- التمويل: قال النجم الأيرلندي إنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه تقديم المساعدات، ورغم التزام منظمة الأمم المتحدة التي يتعاون معها والمنظمات الأخرى بتقديم المساعدات، إلا أنه كلما طال أمد الصراع، زادت الاحتياجات الأساسية لبقاء أطفال غزة، وتزداد معها الحاجة للتمويل.


5- وقف فوري وإنساني لإطلاق النار: اعتبر أن الكلفة التي لحقت بحياة أطفال غزة نتيجة "الكارثة الإنسانية لا يمكن تحملها، ويجب أن يتوقف القتال بشكل فوري".

يأتي هذا في خضم تضامن عالمي من نجوم ومشاهير وسياسيين مع القضية الفلسطينية، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قتلت الغارات الإسرائيلية نحو 30 ألفاً و534 فلسطينياً، فيما أصيب ما يقترب من 72 ألفاً (71.920)، حسب ما أعلنته وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين 4 مارس/آذار 2024.


إضافةً لأعمال نيسون الفنية والإنسانية الشهيرة، فقد حظيت علاقة الممثل الأيرلندي ليام نيسون والإسلام باهتمام الجمهور العربي والمسلم، خصوصاً مع حديثه السابق عن اعتباره أن الحل في الإسلام، وعبر عن حبه لسماع صوت الأذان.

من حديث الممثل الأيرلندي ليام نيسون عن الإسلام – المصدر: يوتيوب

نجم فيلم Schindler's List الذي رشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل عام 1993 لدوره بالفيلم، أثار تساؤلات في عام 2015، حول نيته الدخول في الإسلام، وذلك بعد لقاء امتدح فيه الدين الإسلامي.

 


إذ اعتبر نيسون، الذي نشأ كاثوليكياً في أيرلندا الشمالية، أن الأذان دخل روحه أثناء تصوير فيلم Taken 2 في مدينة إسطنبول بتركيا، وقال إن رفع الأذان 5 مرات في اليوم "يدفع للجنون بعد أن يدخل إلى روحك"، وأضاف أنه "أجمل شيء على الإطلاق".
كذلك؛ تحدث عن مساجد إسطنبول وقال إن هناك 4 آلاف مسجد بالمدينة التركية، وبعضها مذهل بشكل جعله يفكر حقاً في "أن يصبح مسلماً"، وبعد اعتقاد جمهوره أنه قد يصبح مسلماً، أكد لاحقاً في تصريحات لـAl Arabiya News أنه لن يغير دينه للإسلام رغم انبهاره به.


الممثل الشهير بدور أستاذ الجيداي في مسلسل Star Wars، كان قد دحض ادعاءات مؤلف فيلم The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader بأن شخصية الأسد أصلان في الفيلم تمثل المسيح، وقال النجم الذي أدى صوت الشخصية إنها مستوحاة من قادة روحيين في أديان مختلفة بما فيها الإسلام.


يذكر أن النجم الأيرلندي بدأ حياته ملاكماً محترفاً، قبل أن يتخلى عن الفن القتالي ويلتحق بالجامعة لدراسة الفيزياء وعلوم الكمبيوتر، وبعدها عمل سائق شاحنة لبعض الوقت، قبل أن يعود للمؤسسة التعليمية ليكون مدرساً، وتلقى أيضاً دروساً في الدراما، قبل أن ينضم للمسرح عام 1976، ومنه انطلق في حياته الفنية. -عربي بوست

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