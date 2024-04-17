الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبلغ خيالي! رشا شربتجي تكشف تكلفة إنجاز “ولاد بديعة”

رشا هشام شربتجي
رشا هشام شربتجي

كشفت المخرجة السورية رشا هشام شربتجي عن تكلفة إنجاز مسلسل “ولاد بديعة” الذي عرض خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنها بلغت أكثر من مليوني دولار.

اضافة اعلان

 

وخلال مقابلة لها على قناة الجديد في برنامج “كتاب الشهرة”، نفت شربتجي أنها  استوحت شخصية “سكر” من المغنية ريم السوّاس، لافتة إلى أن “سكر بالصدفة صارت راقصة وفنانة”.


وعند سؤالها عن اختيار اسم ممثلة لبنانية لتأدية شخصية “سكر” بدلاً من الفنانة سلافة معمار، اختارت شربتجي الفنانة باميلا الكيك لأنها تمتلك القدرة على لعب مثل هذه الشخصية.

 

رشا شربتجي 

ورشا شربتجي هي مخرجة سورية، ولدت في القاهرة لأم مصرية وأب سوري هو المخرج هشام شربتجي، عملت في الدراما التلفزيونية السورية مساعدة لوالدها قبل أن تقدم مسلسلها الأول (قانون ولكن) 2003. قدمت رشا شربتجي عددًا من المسلسلات التي حققت صدى وانتشارًا جماهيريًا لافتًا، مثل أشواك ناعمة (2005) وغزلان في غابة الذئاب (2006) ويوم ممطر آخر (2008) وزمن العار (2009) وأسعد الوراق (2010) وتخت شرقي (2010) وابن الأرندلي (2009).

 

 

اقرأ أيضاً: 

رشا شربتجي: عرّاف تنبأ بشهرتي وعدم قدرتي على الإنجاب

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رشا شربتجي

رشا شربتجي: عرّاف تنبأ بشهرتي وعدم قدرتي على الإنجاب

16 نيسان 2024
مشهد المولد النبوي من مسلسل أولاد بديعة

دخلوا الجامع وهم مخمورون.. انتقادات تطال "أولاد بديعة"

27 آذار 2024
اقرأ أيضا
شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر.. طعنتها صديقة عمرها وحيرت الناس بـ”وصية وفاتها”

منذ2 ساعة
الفنانة سهير فهد-(من المصدر)

فهد: أجسد الشخصية وفق قناعاتي وأبتعد عن الأدوار النمطية

منذ17 ساعة
مشهد من مسلسل "لعبة حب"-(من المصدر)

النهار وعلي يقعان في شباك شكران مرتجى في "لعبة حب"

منذ17 ساعة
رشا شربتجي

رشا شربتجي: عرّاف تنبأ بشهرتي وعدم قدرتي على الإنجاب

16 نيسان 2024
نسرين طافش

هل تسجن؟ نسرين طافش تترقب الكلمة الأخيرة للقضاء المصري

16 نيسان 2024
1713175269624379800

دبابنة: الدراما قوة ثقافية مؤثرة والتعدد يخدم الفنان

15 نيسان 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سماء الأردن

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التصعيد الإسرائيلي الإيراني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الصراعات المجدولة في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم

مناورة عابرة للقارات!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ18 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 