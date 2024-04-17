مبلغ خيالي! رشا شربتجي تكشف تكلفة إنجاز “ولاد بديعة”

كشفت المخرجة السورية رشا هشام شربتجي عن تكلفة إنجاز مسلسل “ولاد بديعة” الذي عرض خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنها بلغت أكثر من مليوني دولار.

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وخلال مقابلة لها على قناة الجديد في برنامج “كتاب الشهرة”، نفت شربتجي أنها استوحت شخصية “سكر” من المغنية ريم السوّاس، لافتة إلى أن “سكر بالصدفة صارت راقصة وفنانة”.



وعند سؤالها عن اختيار اسم ممثلة لبنانية لتأدية شخصية “سكر” بدلاً من الفنانة سلافة معمار، اختارت شربتجي الفنانة باميلا الكيك لأنها تمتلك القدرة على لعب مثل هذه الشخصية.

رشا شربتجي

ورشا شربتجي هي مخرجة سورية، ولدت في القاهرة لأم مصرية وأب سوري هو المخرج هشام شربتجي، عملت في الدراما التلفزيونية السورية مساعدة لوالدها قبل أن تقدم مسلسلها الأول (قانون ولكن) 2003. قدمت رشا شربتجي عددًا من المسلسلات التي حققت صدى وانتشارًا جماهيريًا لافتًا، مثل أشواك ناعمة (2005) وغزلان في غابة الذئاب (2006) ويوم ممطر آخر (2008) وزمن العار (2009) وأسعد الوراق (2010) وتخت شرقي (2010) وابن الأرندلي (2009).

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