الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رشا شربتجي: عرّاف تنبأ بشهرتي وعدم قدرتي على الإنجاب

رشا شربتجي
رشا شربتجي

حلت المخرجة السورية رشا شربتجي ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، حيث تحدثت عن جوانب من سيرتها الشخصية والفنية.

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 وتطرقت شربتجي خلال الحديث إلى حادثة قديمة، قبل عملها في الإخراج، حين كانت في زيارة إلى سوريا، ولجأت هي والفنانة شكران مرتجى إلى عرّاف يهودي.


وقالت إن "الرجل اليهودي كان مسنا، في الثمانينيات من عمره، وحين دخلت عليه مع شكران كان يحمل في يده كتابا صغيرا مكتوبا باللغة العبرية، وطلب اسم والدتها وتاريخ الميلاد قبل أن يقرأ كفها".


وأكدت أنها حين زارت المسن اليهودي مع شكران، كانت قادمة في زيارة إلى سوريا، ولم تكن تفكر بالاستقرار فيها، أو العمل في الإخراج.


وأضافت المخرجة السورية أن "المسن قال لها، إنها ستكون صاحبة شأن عظيم، وستنال شهرة كبيرة"، لافتة إلى أن المخرج لم يكن يعرف الفنانة شكران، ولم يكن يتابع التلفاز، وفق قولها.


وألمحت إلى أنها في ذلك الوقت لم تصدق كلام الرجل، واعتبرته من قبيل التسلية، مبينة أنه تنبأ لها إلى جانب شهرتها، بأنها لن ترزق بأطفال في حياتها، وهو ما حصل بالفعل. وكالات

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