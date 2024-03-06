الأربعاء 06 آذار 2024
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النجار تطلق برنامج المدن الثقافية في صخرة وعرجان

النجار تطلق برنامج المدن الثقافية في صخرة وعرجان
النجار تطلق برنامج المدن الثقافية في صخرة وعرجان

أطلقت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الثلاثاء، في المركز الثقافي بمحافظة عجلون فعاليات برنامج المدن الثقافية في قضاءي عرجان وصخرة" والذي يأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية .

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وقالت الوزيرة النجار إن إطلاق برنامج المدن الثقافية/الألوية الثقافية يعتبر من أهم مشروعات الوزارة وبرامجها التي ترتبط بالتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن اختيار الألوية الثقافية يسهم بشكل مباشر وفعال في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات ويوفر المجال للتواصل بين الهيئات الثقافية والمؤسسات الرسمية والشعبية والمجتمع المدني للتعاون وإبراز الصورة المشرقة لألويتهم وأقضيتهم والكشف عن طاقات الموهوبين وإبداعاتهم.


وأضافت الوزيرة خلال الحفل الذي حضره محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف وأمين عام الوزارة الدكتور ماهر نفش ونائب المحافظ الدكتور هاشم العبداللات وعدد من مدراء الدوائر ورؤساء البلديات و أعضاء مجلس المحافظة، أن عجلون تزخر بالمقومات الثقافية والسياحية التي تجعلها مميزة عن باقي المحافظات وتشكل حالة ثقافية فريدة من خلال المشاركة بالأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية المتنوعة في المركز الثقافي ما يساهم ذلك في الارتقاء بالفعل الثقافي والدفع قدما نحو التطور والنجاح والاستدامة.


وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إن اختيار عرجان وصخرة كمدن للثقافية الأردنية يعد حدثا بارزا سيبقى في صفحات المحافظة المشرقة، مشيرا إلى أن محافظة عجلون بعامة وقضاءي بخاصة قد احتضنا إرثا دينيا وتاريخيا وثقافيا ويشهدا حراكا ثقافيا مما يساهم ذلك في إبراز الهوية الثقافية.


بدوره، أشار مدير الثقافة سامر فريحات الى أهمية التشاركية ما بين مختلف الهيئات والمنتديات الثقافية لدعم برنامج المدن الثقافية في عجلون للعام الحالي، مثمنا جهود الوزارة التي تسعى دائما لدعم الثقافة والمثقفين والأدباء والفن بمختلف انواعه من خلال إطلاق برامج المدن الثقافية في المحافظات مما يتيح المشاركة لأكبر عدد ممكن من أصحاب الثقافة والفكر النير .
واشتملت الفعاليات على كلمات لرئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني ورئيس منتدى الجنيد يوسف المومني ورئيس جمعية عيون على الوطن الدكتور منير شويطر تتحدث عن أهمية اختيار عجلون كأقضية ثقافية للعام الحالي 2024 وقصائد شعرية وعروض فنية ثقافية متنوعة وعرض وثائقي ثقافي (من فرسان الزمن الصعب) للشاعر حسين الغرايبة تحدث فيه عن سيرة الشهيد الطيار فراس العجلوني وتقديم عرض تايكوندوا بقيادة الكابتن كاسب عنيزات.


وفي نهاية حفل الاطلاق جرى تكريم الوزيرة النجار تقديرا لدورها في دعم الحراك الثقافي في محافظات المملكة كافة.


وعلى هامش الحفل تجولت الوزيرة يرافقها الأمين العام ورئيس مجلس المحافظة واعضاء من المجلس ومدير الثقافة على معرض المنتوجات والحرف اليدوية. بترا

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