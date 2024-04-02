الأندية تثمن مواقف الملك.. صعوبات في إلحاق صلاح بـ"الأولمبي".. مدربان في مهب الريح

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



أندية المحترفين تثمن مواقف الملك

ثمنت أندية المحترفين، مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده سمو الأمير الحسين في دعم صمود الأشقاء في فلسطين عامة و غزة خاصة، لافتين إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك كان دائما داعما وسندا للأشقاء.

وأصدرت أندية المحترفين خلال اجتماعها في النادي الأهلي، بيانا ثمنت فيه مواقف جلالة الملك، كما ثمنت أيضا دور الأجهزة الأمنية بالحفاظ على الأردن واستقراره ومقدراته، مستنكرة خروج البعض عن عادات وتقاليد هذا الشعب العظيم.

ودعت الأندية لمواصلة الالتفاف حول القيادة الهاشمية وعدم المساس بأمن الوطن ومقدراته، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

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فرصة أخيرة لمدربين اثنين بدوري المحترفين

بات مدربان اثنان يشرفان على تدريب فريقين في دوري المحترفين لكرة القدم في مهب الريح، في حال لم يحققا الفوز في المباراتين المقبلتين في الجولة السادسة عشر بدوري المحترفين.



وتنطلق الجولة السادسة عشر من الدوري يوم غد الخميس، يتبعها فترة توقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي تحت سن 23 في بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر يوم 15 الشهر الحالي.



ووفق المعلومات فإن إدارة الناديين، أبلغت المدربين ضمنا، أن لهما آخر فرصة في المباراتين المقبلتين بالدوري، حيث تتطلب الظروف ضرورة تحقيق الفوز وحصد كامل نقاط المباراتين، وفي حال لم يحصل ذلك، فإن مصيرهما سيكون على المحك، خاصة وأن هناك مشاورات مع مدربين آخرين لتولي المهمة في حال تم إقالة المدربين الحاليين.



وتعيش أغلب أندية المحترفين حالة عدم استقرار فني، نتيجة التخبط في النتائج، الأمر الذي أثر على المستويات الفنية.



"الأولمبي" يعاني في استدعاء صلاح

تفيد المعلومات أن المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، بقيادة المدير الفني عبدالله أبو زمع، يعاني من صعوبة استدعاء لاعبه المحترف في الوكرة القطري عمر صلاح، بسبب تمسك النادي القطري به خلال منافسات الدوري القطري.

ويبحث المنتخب الأولمبي عن استدعاء اللاعب صلاح، لمشاركته منافسات بطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت سن 23 التي تقام في قطر اعتبارا من يوم 15 الشهر الحالي، في ظل تميز اللاعب الذي يعتبر الآن أحد أبرز لاعبي المنتخب الأولمبي الباحث عن نتائج لافتة في كاس آسيا.



وتكمن المشكلة بالنسبة للمنتخب الأولمبي، في أن بطولة كأس آسيا تقام خارج أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يعني أحقية النادي بالاحتفاظ باللاعب لمشاركته منافسات الدوري القطري، الأمر الذي دفع اتحاد كرة القدم لمحاولة التدخل على أعلى المستويات، لضمان إفراج نادي الوكرة عن عمر صلاح، بانتظار ما ستسفر عنه الجهود.



يشار إلى أن عمر صلاح انتقل من نادي الوحدات إلى نادي الوكرة، مقابل مبلغ مالي جيد، حيث برز اللاعب بشكل متميز في الدوري القطري، ما دفع البعض للتكهن بإمكانية وجود رغبة عند الجانب القطري لتجنيس اللاعب.



يشار إلى أن المنتخب الأولمبي سيغادر إلى قطر الأسبوع المقبل، لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي الصين وفيتنام تحت سن 23، قبل الانخراط في بطولة كأس آسيا، حيث وقع المنتخب في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات قطر وأستراليا وأندونيسيا.



ورشة وإفطار للحكام والمقيمين

تنظم دائرة الحكام في اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، ورشة عمل للحكام والمقيمين في دوري المحترفين، يتبعها حفل إفطار في مقر اتحاد الكرة.



الورشة ينتظر أن يتم فيها تداول عدد من الحالات التحكيمية، خاصة في مباراة الفيصلي والوحدات والتي أدى فيها الحكم أحمد فيصل أداء جيدا، وغابت الحالات الجدلية التحكيمية، مع الأخذ على الحكم ارتفاع عدد الإنذارات.



الأندية تدعو الاتحاد للقاء مكاشفة 14 الحالي

وجهت أندية المحترفين، الدعوة إلى اتحاد كرة القدم، للقائها يوم 14 الشهر الحالي، لبحث الكثير من المسائل العالقة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل المالية والدعم المالي، إلى جانب بطولة كاس الأردن للفئات العمرية التي ترفضها الأندية، خاصة في ظل الدعم المحدود المقدم من الاتحاد إلى الأندية المشاركة في هذه البطولة.



وجاء دعوة الأندية للاتحاد لعقد اجتماع مكاشفة، بعد الاجتماع الذي عقدته أندية المحترفين أول من أمس، في مقر النادي الأهلي، وخصص لبحث العديد من التفاصيل المالية والإدارية.



محاولات رمثاوية لحل الخلاف مع رحموني

نشط نادي الرمثا في الساعات الأخيرة، لحل الخلاف مع المدير الفني الأسبق لفريق كرة القدم في النادي الجزائري مراد رحموني، بعد أن اتجه المدرب الجزائري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتقديم شكوى رسمية للمطالبة بما تبقى له من مستحقات مالية متأخرة قيمتها 10 آلاف يورو.



الرمثا وبعد شكوى "فيفا"، بادر إلى إجراء الاتصالات مع رحموني، للتوصل إلى حل ودي، من خلال دفع المبلغ وعلى دفعات، مقابل تراجع المدرب عن الشكوى، بانتظار التوصل لحل ودي ينهي القضية التي طالت كثيرا.



فريق الرمثا يستعد للكأس بمباريات الدوري

تفيد المعلومات أن المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور، يسعى من خلال مباريات دوري المحترفين، لبناء توليفة متميزة في الفريق، قادرة على المنافسة في بطولة كأس الأردن لكرة القدم.



ويستثمر البزور مباريات الدوري في ظل ابتعاد الفريق عن المنافسة على اللقب، لتهيئة تشكيلة مثالية منافسة في بطولة الكأس التي يسعى الفريق للمنافسة على لقبها. ويملك فريق الرمثا حاليا جيلا من الشباب القادر على المنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة.



أندية المحترفين ترفض المشاركة بكأس الأردن للفئات

أعلنت أندية المحترفين لكرة القدم، رفضها المشاركة في بطولة كأس الأردن لفرق الفئات العمرية لموسم 2023-2024.



وخاطبت الأندية خلال اجتماعها في مقر النادي الأهلي أول من أمس، اتحاد كرة القدم، لإبلاغه بقرارها رفض المشاركة في البطولة، بسبب ما يترتب عليها من التزامات مالية عالية.



الأندية أظهرت أيضا رفضها للدعم الذي تقدم به اتحاد الكرة لأندية المحترفين الـ12، والبالغ قيمته نصف مليون دينار، معتبرة أن هذا المبلغ لا يفي بالغرض، وأن المطلوب هو مليون دينار يقسم على جميع الأندية.



لاعبو الفيصلي يرحلون إلى العقبة الليلة

يرحل لاعبو فريق النادي الفيصلي لكرة القدم الليلة، إلى مدينة العقبة، استعدادا للقاء فريق شباب العقبة يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين.



ويجري الفريق تدريبه الأخير يوم غد على ملعب تطوير العقبة، استعدادا للمباراة التي يسعى فيها "الأزرق" لتحقيق الفوز للإبقاء على حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري.



وكانت لجنة مختصة، أجرت خلال الأيام القليلة الماضية، عملية صيانة للملعب، لاستقبال هذه المباراة.



وحاول الفيصلي إقناع المعنيين في إقامة المباراة في الزرقاء، دون أن تسفر مساعيه عن نتائج إيجابية.



يشار إلى أن فريق الفيصلي بأجهزته الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب اللاعبين، يعيشون معنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على الوحدات، ما منحهم عزيمة أكبر لمواصلة البحث عن لقب الدوري رغم صعوبة المهمة في ظل الفارق النقطي مع الحسين إربد المتصدر.





المدرب وسيم البزور - (أرشيفية)

كواليس النجوم

• أحد المسؤولين في اتحاد كرة القدم، تمنى أن يتم ترطيب الأجواء بين مسؤول في الاتحاد، وأحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحاول حشد المؤيدين لتعزيز قوته ووجهة نظره.

• مدرب محلي أكد أنه من حق أي مدرب في المنتخبات الوطنية أن يناور لرفع قيمة راتبه الشهري، خاصة إذا ما كان هذا المدرب قد تلقى عرضا آخرا بضعف الراتب الذي يعمل فيه حاليا .

• لاعبو فريق الحسين إربد، ينتظر أن يتوجهوا يوم غد الخميس إلى عمان، للدخول في معسكر مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا لمباراة فريق الوحدات يوم الجمعة المقبل.

• ما يزال عدد كبير من جمهور نادي الرمثا لديه الأمل في أن يصدر عفوا عن الغرامة المالية التي أوقعها اتحاد الكرة على النادي والبالغة 25 ألف دينار، بسبب تداعيات تناقص لاعبي الرمثا في مباراتهم أمام الحسين إربد بدوري المحترفين.. الجمهور أن يرى أنه من الصعب تقبل مثل هذه الغرامة الكبيرة، والأندية تئن تحت وطأة الفقر.

• في سهرة رياضية رمضانية، ضمت نخبة من عشاق كرة القدم المحلية، أكد الحاضرون أن الحوار هو السبيل الوحيد لتقريب وجهات النظر بين اتحاد الكرة وأندية المحترفين، معتبرين أن التخاطب عن بعد وبخطابات رسمية لا يمكن أن يقرب في وجهات النظر، وبالتالي الحاجة للجلوس وجها لوجه للتحاور وأدلاء كل طرف بدلوه، أملا في الوصول لحلول منطقية.

• الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة عبدالله ابو زمع، يشعر بالقلق نتيجة ظهور 9 لاعبين فقط من لاعبيه في مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، ما يؤثر على جاهزية اللاعبين قبيل الذهاب للمشاركة في كأس آسيا.. أغلب لاعبي المنتخب الأولمبي هم احتياط في أنديتهم، ولا يلعبون إلا لدقائق معدودة.

• فريق الرمثا لكرة القدم يفتقد لاعبه علي العزايزة في المباراة المقبلة بدوري المحترفين، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.





الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لفريق الفيصلي - (من المصدر)