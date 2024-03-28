خطة "ب" لمواجهة مفاجآت عموتة.. علوان وسعادة يلتحقان بالخور غدا

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.تفيد المعلومات أن اتحاد كرة القدم، أعد الخطة "ب"، وهي خطة بديلة لمواجهة أي قرار مفاجئ من المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، بشأن احتمالية رحيله عن المنتخب.ولم يحسم المغربي عموتة مسألة استمراره أو رحيله على المنتخب، وترك الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات، الأمر الذي استدعى خطة بديلة احتياطية من اتحاد الكرة، تتضمن اختيار مدير فني وجهاز فني جديد في وقت قياسي، في حال حسم عموتة أمره بالرحيل.وتبقى الخطة البديلة في أدراج اتحاد الكرة، ولن يتم الكشف عنها إلا في حال حسم عموته قراره بالرحيل، أما في حال قرر المدرب المغربي الاستمرار، فإن الخطة "ب" ستبقى أسيرة أدراج اتحاد الكرة.وظلت تصريحات عموتة متأرجحة بين الرحيل لأسباب عائلية، أو الاستمرار مع المنتخب، الأمر الذي دفع الاتحاد لخطوة إعداد خطة بديلة قادرة على مواجهة أي مفاجآت.يغادر المحترفان في فريق الخور القطري علي علوان وإبراهيم سعادة، عمان فجر يوم غد السبت، للالتحاق بفريقيهما القطري، بعد انتهاء مشاركتهما مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، وتحديدا مواجهتي باكستان.واستأذن علوان وسعادة فريق الخور، للتأخر يومين في عمان، من أجل التفاعل مع عائلاتهم في أجواء رمضانية.وكان أغلب لاعبي المنتخب الوطني المحترفين في الخارج، غادروا عمان ليلة مباراة باكستان الثلاثاء الماضي وفي اليوم التالي، للالتحاق بأنديتهم.يتكهن البعض بإمكانية فرض الاتحاد الآسيوي عقوبة على اتحاد كرة القدم، بسبب اقتحام أحد المشجعين لملعب ستاد عمان، خلال مباراة الأردن وباكستان، التي جرت الثلاثاء الماضي، ضمن تصفيات كاس العالم.ويعتمد فرض العقوبة من عدمها، على تقرير مراقب المباراة الذي شاهد مشجعا يقتحم الملعب خلال مجريات اللقاء، فيما كان مشجعان آخران يستعدان لدخول الملعب دون أن ينجحا في ذلك.بدأ الفيصلي بتسريع عمليات التأهيل، للمحترف الكاميروني في صفوف فريق الكرة رونالد وانجا، أملا في إشراكه في مباراة الفريق يوم الأحد المقبل، أمام فريق الوحدات في قمة الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين.المعلومات ترجح أن يتواجد وانجا في كشف المباراة، من دون التأكد فيما إذا كان سيلعب في التشكيلة الأساسية أم لا، بانتظار التشخيص الطبي لإصابته، علما أن اللاعب بدأ تدريباته الجماعية مع الفريق.ويعتبر رونالد وانجا من المحترفين المؤثرين في فريق الفيصلي، حيث تم التعاقد معه مع انطلاق مرحلة الإياب من الدوري، ليظهر بشكل متميز، ما جعله ركيزة أساسية في الفريق الباحث عن الحفاظ على لقب الدوري.يظهر لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم يزن نعيمات ويزن العرب في الدوري القطري اليوم، عندما يشاركان فريقيهما منافسات الدوري.ويلعب فريق الأهلي الذي يحترف في صفوفه يزن نعيمات، مع فريق الشمال، فيما يظهر العرب مع فريقه معيذر في مواجهة فريق أم صلال.وكان اللاعبان التحقا بفريقيهما يوم الأربعاء الماضي، بعد اختتام مشاركتهما مع المنتخب الوطني في المباراتين أمام باكستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.