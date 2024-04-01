شباك بني عطية نظيفة في العام 2024.. شكوى رحموني ضد الرمثا تصل"فيفا".. صلاح ينسحب من "البرو"

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مكافأة خيالية للاعبي قطر بعد الفوز على "النشامى"

كشفت معلومات أن لاعبي المنتخب القطري لكرة القدم، حصلوا على مكافآت مالية خيالية، بعد الظفر بلقب بطولة كأس أسيا، عقب الفوز على المنتخب الوطني بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 10 شباط (فبراير) الماضي.

وتفيد المعلومات أن كل لاعب في منتخب قطر، حصل على مكافأة مالية قيمتها مليون دولار، إلى جانب سيارة، في مكافأة كبيرة نظير تحقيق هذا الفوز الذي منح "العنابي" لقب كاس آسيا للمرة الثانية على التوالي في إنجاز غير مسبوق للمنتخب القطري الشقيق.

الجدير ذكره أن كل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، حصل على حوالي 45 ألف دينار، نظير الحصول على المركز الثاني في البطولة الآسيوية التي شهدت إثارة وندية في جميع مراحلها، وسط تنظيم أنيق ورائع من جانب الأشقاء في قطر

بني عطية يحافظ على نظافة شباكه في عام 2024.. وشفيع حاضر

لفت حارس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم نور بني عطية الأنظار، بالحفاظ على نظافة شباكه طيلة المباريات السبعة الأخيرة بدوري المحترفين.

ولم يدخل مرمى بني عطية أي هدف في العام الحالي 2024، حيث لعب الفيصلي أمام شباب العقبة ومغير السرحان والسلط ومعان والرمثا والوحدات، كما حافظ نور على نظافة شباكه في مباراة جرت بنهاية العام الماضي.

وتألق بني عطية بشكل لافت في المباراة الأخيرة التي جرت أول من أمس أمام فريق الوحدات، ليؤكد هذا الحارس علو كعبه، وهو ما دفع المنتخب الوطني لاستدعائه في الفترة الأخيرة.

ويقف مدرب حراس المرمى في النادي الفيصلي عامر شفيع، خلف إبداعات نور بني عطية، حيث بدت لمسات عامر واضحة على أداء الحارس الذي نجح في إثبات أحقيته في اللعب في التشكيلة الأساسية على حساب حارس مرمى منتخب سورية أحمد مدنية الذي تعاقد معه الفيصلي، من دون أن يشارك في أي مباراة حتى الآن.

شكوى رحموني ضد الرمثا تصل "فيفا".. وفرصة للحل

أكد وكيل أعمال المدرب الجزائري الأسبق لفريق الرمثا مراد رحموني، أن شكوى المدرب ضد النادي وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن رفض الرمثا حتى اللحظة تسديد ما تبقى من مستحقات للمدرب الجزائري (10 آلاف يورو).

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وقال وكيل أعمال رحموني في تصريح لـ"الغد"، أنه أمهل الرمثا أكثر من مرة للتسديد، دون أن يحصل على نتائج إيجابية، ما دفعه للذهاب إلى لجان الفيفا في الأسبوع الماضي.

وأضاف: الفيفا طلب مني التأكيد على الشكوى، تمهيدا لاتخاذ عقوبات ضد الرمثا، وأنا استعد لذلك إذا لم يتحرك الرمثا خلال الساعات القليلة المقبلة لحل الموضوع.

وقال : احترم الرمثا وجمهوره ولاعبيه وعراقته، ولكن المماطلة ففي تسديد مستحقات رحموني، دفعتي للجوء إلى الاتحاد الدولي، لافتا إلى أن الحل الأن بيد الإدارة لتجنب العقوبات.

"خلية نحل" في ملعب العقبة لاستقبال مباراة الفيصلي

كثف نادي ملعب تطوير العقبة من تحضيراته، لاستضافة مباراة فريقي شباب العقبة والفيصلي المقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.

وعانى الملعب في الفترة الماضية من عدم الجاهزية، قبل أن يتحول في الأيام الأخيرة لخلية نحل، من أجل إعادة تأهيله لاستضافة مبارة العقبة والفيصلي.

وينتظر أن يحسم اتحاد الكرة اليوم، مكان المباراة التي لم يسبق لدائرة المسابقات وأن حددت مكانها على جدول الترتيب، حيث أشارت إلى أن مكان المباراة سيحدد لاحقا، حيث تأرجح مكان إقامتها بين ملعب الأمير محمد بالزرقاء أو ملعب تطوير العقبة، بانتظار القرار الرسمي المتوقع أن يميل لصالح إقامتها في العقبة في حال كان الملعب جاهزا.

طارق صلاح ينسحب من دورة "البرو"

انسحب المدرب طارق صلاح من قائمة المعتمدين للمشاركة في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو"، التي تنطلق فعالياتها اعتبارا من شهر أيار (مايو) المقبل.

وجاء انسحاب صلاح، بسبب رسوم الدورة البالغة 3500 دينار، والتي فرض اتحاد الكرة على المشاركين دفعها كاملة قبيل اعتماد قائمة المشاركين، حيث لم يلتزم صلاح بالدفع في الوقت المحدد الذي انتهى أول من أمس، وبالتالي الانسحاب من الدورة.

وينتظر أن يحل مدرب آخر مكان صلاح، حيث يتوقع أن يأتي المدرب فادي العجرمي.

ملاحظة حول اللوحات الإعلانية في ستاد الحسن

أبدى مدربون ولاعبون، ملاحظة حول اللوحات الإعلانية المحيطة بستاد الحسن في إربد، خاصة فيما يتعلق بقوة الإنارة التي تضرب في عيون المدربين واللاعبين، بما في ذلك الجالسين على مقاعد البدلاء.





وقال مدير فني في تصريح لـ"الغد"، أن قوة الضوء الصادر عن الإنارة، يضرب في عيون المدربين الجالسين على مقاعد البدلاء، ما يتسبب في تشويش مشاهدتهم للمباراة في الملعب، وهو ما ينطبق على اللاعبين أيضا.

وتمنى المدرب أن يقوم المسؤولون عن الملعب، بتخفيف حدة الإضاءة، وبشكل يكون أكثر ملاءمة للاعبين والمدربين.

التعمري خلف لاعب أندونيسيا في استفتاء أفضل لاعب في جولتين بالتصفيات

حل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، في المركز الثاني في استفتاء موقع الاتحاد الآسيوي حول أفضل اللاعبين في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاء التعمري خلف لاعب منتخب أندونيسيا جاء إدزيس، حيث حصل موسى على 20 % من نسبة التصويت، فيما حصل لاعب أندونيسيا على نسبة 50 % في التصويت الذي انتهى مساء أول من أمس.

كواليس النجوم

• لاعبو فريق الجليل لكرة القدم، احتجوا على حكم مباراتهم أمام الأهلي بداعي عدم احتساب ركلتي جزاء في المباراة التي أنتهت بالتعادل 1-1

• جمهور نادي الرمثا كان غاضبا من قرار لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، بشأن رد الاستئناف المقدم من النادي بشأن الغرامة التي أوقعها الاتحاد على الرمثا والبالغ قيمتها 25 ألف دينار، على خلفية تناقص أعداد لاعبي الفريق أمام الحسين إربد بدوري المحترفين، معتبرين أن هذا التناقص جاء لأسباب إنسانية نتيجة وفاة أحد مشجعي الرمثا في المدرجات.. البعض من الجمهور طالب بأن يشمل العفو الملكي هذه الغرامة الكبيرة والتي تأتي في ظروف مالية صعبة تعيشها الأندية، إلى جانب أن هذه العقوبة لم تراع الدوافع الإنسانية.

• عدد من جماهير نادي الحسين إربد، تمنوا على إدارة النادي الاستعانة بحكام من الخارج، في المباريات المؤثرة في دوري المحترفين خلال الفترة المقبلة.

• جمهور الوحدات وبعد الخسارة من الفيصلي، وتضاؤل حظوظه بالمنافسة على لقب دوري المحترفين، صب جام غضبه على الإدارة ورئيس النادي، مطالبا بإعادة تصحيح المسار، لتجنب الخروج من بطولة الكأس، حيث يرى الجمهور الوحداتي أن الفوز بلقب الكأس، هو الخيار الذي لا بديل عنه لتعويض إخفاق الدوري... الجمهور تحدث عن تخبطات النادي في تغيير المدربين واستقطابات اللاعبين.

• يقال أن خلافا جرى بين مسؤول تنفيذي في اتحاد رياضي، وأعضاء في الاتحاد على خلفية مرافقة منتخب وطني في رحلة خارجية..الخلاف تحول إلى حالة من الجفاء بين الطرفين، كما تحول إلى قرار بإبعاد أعضاء مجلس الاتحاد الرياضي قدر الإمكان عن مرافقة المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية.

• حكم مباراة الفيصلي والوحدات أحمد فيصل، نشر مدونة على صفحته الشخصية على "فيسبوك" قال فيها : "الحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله.. الحمد لله دائما وأبدا"، مرفقا صورة من المباراة.. فيصل سارع لاحقا إلى حذف المنشور.