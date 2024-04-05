"أرامكو" السعودية ترفع سعر بيع نفطها لآسيا

رفعت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الجمعة، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشحنات شهر مايو المقبل لعملائها في آسيا وأبقتها دون تغيير بالنسبة للولايات المتحدة.

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حددت "أرامكو" السعودية سعر البيع الرسمي للمشترين الآسيويين بعلاوة دولارين فوق متوسط أسعار سلطنة عمان/دبي، وبذلك تكون "أرامكو" قد رفعت السعر بمقدار 30 سنتا عن سعر أبريل.



وكانت الزيادة في أسعار الخام العربي الخفيف المتجهة إلى آسيا متوافقة بشكل عام مع التوقعات، إذ توقع الخبراء ارتفاع الأسعار لشهر مايو المقبل بما يتراوح بين 20 و30 سنتا للبرميل مقارنة بشهر أبريل الجاري.



وبالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، تم الإبقاء على سعر شهر مايو للنفط العربي الخفيف عند مستويات شهر أبريل 2024، بعلاوة قدرها 4.75 دولار فوق مؤشر ASCI.

كذلك ثبتت "أرامكو" سعر الخام العربي الخفيف لشهر مايو المقبل لدول شمال أوروبا عند علاوة 0.30 دولار للبرميل.



ورفعت "أرامكو" السعودية أسعار الخام العربي المتوسط لشهر مايو المقبل بمقدار 0.50 دولار للبرميل إلى 1.35 دولار للبرميل فوق أسعار سلطنة عمان/دبي، في حين تم رفع سعر الخام العربي الثقيل بمقدار 0.50 دولار للبرميل.



رويترز + تاس