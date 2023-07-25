البتكوين تنخفض لما دون 29 ألف دولار

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العملات المشفرة تفقد قوتها





"وورلد كوين" أحدث وافد في عالم التشفير





انخفض سعر عملة "بتكوين" المشفرة إلى أقل من 29 ألف دولار لأول مرة منذ أكثر من شهر مع انحدار الانتعاش الذي أعقب إعلان مجموعة شركات عن عزمها على إطلاق صناديق استثمار متداولة بالبورصة للعملة، إضافة إلى تراجع التوقعات بشأن خطوات الجهات التنظيمية التي تصبّ في صالح قطاع التشفير.انزلق أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية بنحو 4.2% إلى 28,865 دولاراً، وهو أقل مستوى منذ 21 يونيو، رغم صعود "بتكوين" عموماً نحو 75% منذ بداية السنة الجارية. كما انخفض معظم العملات المشفرة الأخرى يوم الاثنين، إذ انزلقت "إكس آر بي" (XRP) بنسبة 7%، وخسرت "سولانا" 8%.قال سبنسر هالارن، متداول المشتقات في شركة استثمارات العملات المشفرة "جي إس آر" (GSR): "بعد ارتفاع بتكوين الحادّ بدعم من الإعلان عن الصناديق المتداولة في البورصة الجديدة، ظلت العملة المشفرة تحوم حول نطاق 30 ألف دولار تقريباً لأكثر من شهر. وتنتظر السوق الآن معلومات إضافية حول ظهور عدد كبير من الإيداعات التنظيمية لهذا الغرض".تزامنت القفزة الأخيرة في "بتكوين" مع تقديم مجموعة من الإيداعات التي تطلب إطلاق صناديق متداولة في البورصة بالولايات المتحدة للعملة المشفرة، وكانت شركة "بلاك روك" العملاقة في وول ستريت رائدة لهذه الخطوة.كما تضاعفت قيمة عملة "إكس آر بي" تقريباً بعدما أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً منذ أسبوعين تقريباً يفيد بأن العملة المشفرة لا تُصنَّف ورقةً مالية عند تقديمها للجمهور العامّ عبر البورصات.أضاف هالارن: "عقب صدور حكم (إكس آر بي) أدّت الحماسة المرتبطة بالعملات البديلة والزيادة الطفيفة في إدراجات البورصات إلى عكس اتجاه بوصلة رأس المال، وبدلاً من تركيزها على العملات المشفرة الرئيسية خلال الأشهر القليلة الماضية ساهم ذلك في فقدانها زخم الأسعار".شكّلت عملة "دوج كوين" الاستثناء الوحيد بين العملات المشفرة ذات القيمة السوقية الأكبر، إذ تقدمت بنحو 7.8% بعدما غيّر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك شعار "تويتر"، واستبدل بالطائر الأزرق الشهير الخاص بالموقع علامة "إكس" (x) ذات تصميم حديث. كما أضاف ماسك شعار مؤشر "دوج كوين" إلى ملفه الشخص، ما أثار تكهنات بأن عملة الميم ستلعب دوراً أكبر في الشركة بعد تغيير اسمها.على الجانب الآخر انتعشت "وورلد كوين"، وهي العملة المشفرة التي شارك في تأسيسها سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، في أول يوم تداول لها، إذ أقبل عليها المستثمرون المفتونون بهوس الذكاء الاصطناعي، نقلا عن بلومبرغ.وقفزت العملة إلى 3.58 دولار أميركي مقارنة بالسعر الأوّلي البالغ 1.70 دولار، حسب البيانات التي جمعتها مؤسسة "كوين ماركت كاب" (CoinMarketCap).جدير بالذكر أن "وورلد كوين" هي عملة مشفرة أطلقها ألتمان وتعمل بتقنية المسح الإلكتروني لبصمة العين باستخدام جهاز صغير يسمى "orb" يمسح بصمات أعين الأشخاص من أجل إنشاء هوية رقمية فريدة. وتمنح تلك الهوية، التي يطلق عليها اسم "وورلد آي دي" (World ID)، حاملها "إثبات الشخصية" في عالم "وورلد كوين".