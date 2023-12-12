عملة "بيتكوين" واحدة تتطلب 100 حوض استحمام مملوء بالماء

تحظى العملات المشفرة مثل "بيتكوين" و"إيثريوم" بشعبية كبيرة لأنها تعتمد على معاملات "بلوك تشين" وبالتالي لا يحتاج القيام بالتحويل إلى بنك.

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لكن هذه العملات تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والمياه ولها بصمة كربونية هائلة. ونظراً لأزمة الطاقة والمياه العالمية، فإن ذلك يشكل مشكلة خطيرة، كما يوضح الخبير المالي والاقتصادي، أليكس دي فريس، من "جامعة أمستردام الحرة": "تحدث حالات الجفاف بالفعل في أجزاء كثيرة من العالم، وأصبحت المياه العذبة مورداً نادراً بشكل متزايد".



تعدين العملات المشفرة لا يستهلك الكثير من الكهرباء فحسب، بل أيضاً كميات هائلة من المياه، كما أظهرت دراسة حديثة. ووفق النتائج التي نشرت على موقع "فوكوس" الألماني فإن نقل عملة "بيتكوين" واحدة يتطلب حوالي 100 حوض استحمام مملوء بالماء.





لماذا يحتاج تعدين "البيتكوين" إلى الماء؟

عند إنشاء عملات "البيتكوين"، يتنافس القائمون بتعدين العملات المشفرة على حل المعادلات المشفرة التي تسمى "التجزئة".

من يحلها أولاً يحصل على حصة من قيمة "البيتكوين". ويوضح دي فريس: "يقدم القائمون بالتعدين حوالي 350 تريليون إجابة في كل ثانية، ويستهلكون قدراً هائلاً من قوة الحوسبة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم".

لذلك عادةً ما يتم تبريد أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في تعدين "البيتكوين" بالماء، وكذلك محطات توليد الطاقة بالفحم والغاز التي تزود أجهزة الكمبيوتر بالكهرباء.



على الرغم من فقدان جزء فقط من هذه المياه من خلال التبخر، إلا أن الباقي يتم تسخينه وإعادة استخدامه وبالتالي تلوث المياه.

هذه العملية غير فعالة لأن تعدين البيتكوين لا يولد سوى إجابة صحيحة وبالتالي عملات "بيتكوين" جديدة كل عشر دقائق تقريباً.





16,300 لتر من المياه للمعاملة الواحدة

معاملة واحدة في سلسلة "بلوك تشين" للبيتكوين تستخدم في المتوسط ما يقرب من 16,300 لتر من الماء، كما حدد دي فريس.

بهذه الكمية من الماء يمكنك ملء حوض سباحة في الحديقة أو حوالي 100 حوض استحمام.

الاستهلاك الإجمالي على المستوى المحلي أو العالمي مرتفع في المقابل. في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، يستخدم تعدين "البيتكوين" ما بين 93 و120 مليار لتر من المياه سنوياً، أي ما يعادل تقريباً ما تستخدمه العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وفي كازاخستان، التي أصبحت مركزاً عالمياً لتعدين العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، استهلكت معاملات البيتكوين 998 جيجا لتر من المياه في عام 2021. وأظهرت الحسابات أن تعدين "البيتكوين "على مستوى العالم يتطلب ما يقرب من 1,574مليار لتر من الماء في عام 2021.



بلغ الطلب العالمي على المياه عام 2020حوالي 591 مليار لتر ومن المحتمل أن يصل إلى حوالي 2240 مليار لتر هذا العام، وفق تقارير دي فريس. وفي بلدان آسيا الوسطى ذات المناخ الجاف مثل كازاخستان، تعاني بالفعل من نقص في مياه الشرب. ومن المرجح أن يؤدي تعدين "البيتكوين" والعملات المشفرة الأخرى إلى تفاقم المشاكل البيئية الناجمة عن نقص المياه هناك في السنوات المقبلة، كما يتوقع دي فريس. ومع انخفاض مستويات المياه، فإن إدخال مياه التبريد الساخنة له عواقب بيئية أكبر.



ويشير دي فريس إلى أن تبريد أجهزة الكمبيوتر ممكن أيضاً من خلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية الأرضية، والتي لا تتطلب الماء. إلا أن "كمية الطاقة المتجددة محدودة في العديد من البلدان"، وفق الخبير.