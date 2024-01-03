كيف تصبح بيتكوين "مخزنا للقيمة" مثل الذهب؟

يرتبط مصطلح تنصيف البيتكوين (Halving) بالمكأفآت التي يتلقاها معدنو البيتكوين، العملة الرقمية الأشهر في العالم، التي عاد الحديث عنها خلال الساعات الملضية بعد ارتفاع قيمتها.

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والتعدين في عملة بيتكوين هو عملية إضافة كتل جديدة من المعاملات إلى بلوكشين (دفتر الحسابات العام لسجلات المعاملات)، ويحصل المعدنون على رسوم المعاملات في شكل عملات البيتكوين التي تم إنشاؤها حديثا.



ومصطلح "النصف/ تنصيف" (Halving) هو تخفيض مكافآت التعدين إلى النصف. ومنذ عام 2020، تم منح المشاركين في الشبكة الذين يتولون التحقق من صحة المعاملات 6.25 بيتكوين لكل كتلة تم تعدينها بنجاح.



ومن المتوقع أن يحدث التنصيف في عام 2024، لتنخفض قيمة المكافأة للكتلة إلى 3.125، وفق موقع investopedia.



ويقول موقع فوربس إنه عندما يتم تعدين 210 ألف كتلة في بلوتشين، وهو ما يحدث كل أربع سنوات تقريبا، يتم تخفيض مكافأة الكتلة الممنوحة للقائمين بتعدين البيتكوين مقابل معالجة المعاملات إلى النصف.



ويُطلق على هذا الأمر اسم "التنصيف" لأنه يخفض معدل إطلاق عملات البيتكوين الجديدة للتداول إلى النصف.



وسيستمر نظام المكافآت هذا حتى يتم الوصول إلى الحد المقترح لبيتكوين وهو 21 مليون عملة.



وحاليا، تم بالفعل تعدين أكثر من 19 مليون عملة بيتكوين، ولم يتبق سوى أقل من مليوني عملة.



ويعمل بروتوكول البيتكوين بشكل دوري على تقليل عدد العملات الجديدة التي يحصل عليها المعدنون من خلال هذه العملية.



وقال بروس فينتون، الرئيس التنفيذي لشركة "تشاينستون لابز" للتكنولوجيا المالية: "إن إحدى أهم ميزات بيتكوين هي آلية العرض والإصدار المحدودة".



وتشير فوربس إلى أن آلية التحكم في المعروض من عملات البيتكوين الجديدة أحد الأسباب التي تجعل العملة المشفرة مخزنا للقيمة، أقرب إلى الذهب من العملة الورقية.



وتجاوزت البيتكوين حاجز 45 ألف دولار، الثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ أبريل 2022 لتستهل العام الجديد بقوة مدعومة بتفاؤل بشأن موافقة محتملة على تعامل الصناديق المتداولة في البورصة في عملة بيتكوين الفورية.



ولامست بيتكوين أعلى مستوى لها في 21 شهرا عند 45922 دولارا، بعد صعودها 156 في المئة، العام الماضي، في أقوى أداء سنوي لها منذ عام 2020.



ولاتزال العملة الرقمية، رغم ذلك، بعيدة عن أعلى مستوى لها وهو 69 ألف دولار الذي سجلته في نوفمبر 2021، نقلا عن الحرة.

