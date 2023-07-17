الإثنين 17 تموز 2023
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"نيوم" السعودية تسعى للحصول على قرض بـ2.7 مليار دولار

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نيوم
تعتزم شركة "نيوم" السعودية الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.

تُجري الشركة، وهي وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مباحثات مع مجموعة من المقرضين، وهم بشكل رئيسي من البنوك المحلية، لجمع الأموال بهدف تمويل المراحل المبكرة من مشروع المدينة المستقبلية البالغة تكلفتها 500 مليار دولار، حسب ما قاله الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هُوياتهم لأن المعلومات خاصة.اضافة اعلان

قال هؤلاء إن البنوك تتفاوض مع "نيوم" بشأن الشروط، مضيفين أنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق، فيمكن إنجاز القرض في الأشهر القليلة المقبلة، نقلا عن بلومبرغ.

إضافة إلى ذلك، تخطط "نيوم" أيضاً لجمع ما يصل إلى 3 مليارات ريال من البنوك المحلية لتمويل مشروع تطوير جزيرة "شوشة"، وهو مشروع سياحي فاخر.

يهدف مشروع "نيوم" الذي يُعتبر أكبر مشاريع التطوير ضمن خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط، لتكون المدينة تحفة فنية تغيّر اقتصاد المملكة، وتكون بمثابة اختبار للتقنيات التي يمكن أن تُحدِث ثورة في الحياة اليومية.

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