العقبة الاقتصادية الخاصة تشارك بمعرض الشركات الناشئة 2023

أحمد الرواشدة

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شارك مفوض الشباب وريادة الأعمال في السلطة رمزي الكباريتي في معرض الشركات الناشئة (إكسبو الأردن ٢٠٢٣) بنسخته الثانية، مندوبًا عن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، والذي أُقيم بتنظيم من منظمة (ذا فيوتشر إيفنت) العالمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.جاء ذلك بمشاركة شخصيات وخبراء ومستشارين وعدد من رجال الأعمال وأكثر من مئة شركة رائدة في الأردن وشركات عالمية، وذلك لاستكشاف الحلول التكنولوجية والبرمجيات المحتملة من تكنولوجيا الموارد البشرية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.من ناحيته، تحدث الكباريتي في أولى الجلسات الحوارية والتي سلطت الضوء على الأنظمة البيئية لريادة الأعمال عن أبرز المبادرات التي تقوم بها السلطة في سبيل النهوض بالقطاع الريادي، ومن أبرزها العمل على تأسيس شبكة لريادة الأعمال في العقبة بالإضافة للنظام البيئي لريادة الأعمال، وذلك بدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي.ولفت إلى أنه مع الربع الأول من عام ٢٠٢٤ ستكون الشبكة جاهزة وقادرة على تحقيق الغاية المرجوة منها بما يهدف التشغيل وتمكين الشباب والمرأة وذلك من خلال دورات تدريبية متخصصة تساهم في رفع قدراتهم وتشبيكهم مع الجهات المانحة والمستثمرين.وذكر الكباريتي خلال حديثه الامتيازات والحوافز التي تمنحها السلطة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة العقبة.وفيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أوضح أن مع مواكبة التسارع العالمي نحو التطور في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد تبنت السلطة مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة مستهدفةً رفع قدرة وكفاءة أبناء المجتمع المحلي، بما يلبي لاحقاً حاجات سوق العمل المحلي والإقليمي.يذكر أن من أهم المشاريع قيد التنفيذ في منطقة العقبة، مركز بيانات جوجل، وهو مشروع ذو بعد استراتيجي وإقليمي يقع في المدينة، وتقوم فكرته على أساس توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في مدينة العقبة لتكون أحد نقاط الربط التقنية العالمية وتقديم حزمة من الخدمات النوعية للأردن وللأسواق المجاورة.