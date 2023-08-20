الأحد 20 آب 2023
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نفي وجود جرثومة في مياه العقبة

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تعبيرية
نفت شركة مياه العقبة، الأحد، ما يتم تداوله حول وجود جرثومة في المياه أدت إلى دخول العديد من الإصابات إلى المستشفيات.

وقالت الشركة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، إنها تؤكد أن ما يتم تداوله عار عن الصحة ولا يستند إلى أي مصدر موثوق، “بل عبارة عن أقاويل منسوبة إلى أشخاص مجهولين”.اضافة اعلان

وأضافت أن مياه العقبة خالية من أي جراثيم أو ملوثات، بشهادة تقارير الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها من قبل مديرية الصحة ومختبرات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

وأوضحت أن جودة المياه ومستويات الكلور في الخزانات الرئيسية وشبكة التوزيع يتم التحكم بها وفحصها يوميا من قبل كوادر شركة المياه، وأن أي حالات مرضية تم إدخالها إلى المستشفيات ليس لها علاقة بجودة ونوعية المياه.

وأشارت إلى أن مسؤوليتها ليست فقط إيصال المياه للمواطنين، بل الحرص على أن تكون المياه مطابقة لأعلى معايير السلامة وضمن المواصفات القياسية الوطنية والدولية المقبولة.
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