"تطوير العقبة" ترعى النوادي الصيفية للأطفال في "نهر الأردن" و"الهلال الاحمر"

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي اهتمام الشركة بدعم قدرات المجتمع المحلي في العقبة وتنفيذ العديد من البرامج التي تخدم مختلف فئات المجتمع وذلك ضمن سعيها لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية تجاه ابناء المجتمع المحلي.وقال ان الشركة قامت ومنذ بداية العام الحالي بتنفيذ العديد من النشاطات والمبادرات المجتمعية في المدينة، مشيرا الى انه تم الانتهاء من انجاز المرحلة الاولى من تعزيز قدرات المجتمع المحلي، وقطاع المرأة والطفل،، الذي نفذته مؤسسة نهر الاردن لتنمية المجتمعات .وأشار الصفدي الى تبني الشركة ودعمها لمؤسسة نهر الاردن وجمعية الهلال الاحمر الاردني فيما يخص النادي الصيفي للأطفال في حي صلاح الدين والبلد القديمة ولعامين متتاليين لخلق بيئة مناسبة خلال العطلة الصيفية لأبراز المواهب لدى الاطفال في اجواء تعليمية مناسبة .ووجه الصفدي الى دعم نادي شباب العقبة بتغيير ارضية الملعب الخماسي فيه ورعاية الفئات العمرية ايمانا من شركة تطوير العقبة بضرورة دعم قطاع الرياضة والشباب، كما قدمت الشركة الدعم لعدد من مدارس العقبة وتكريم المتفوقين فيها.وقال الصفدي ان الشركة تحرص على تقديم الدعم بكافة اشكاله للمحتاجين من ابناء المجتمع المحلي، ضمن خطط وبرامج تهدف الى أن يستفيد من هذا الدعم من يستحقه، معتبراً أن دور الشركة يتعدى الإطار الاقتصادي والاستثماري الى دور تنموي هادف.