رفع جاهزية مياه العقبة للتعامل مع الموجة الحارة

أحمد الرواشدة

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العقبة- أوعزت إدارة شركة مياه العقبة لكوادرها برفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية التي تؤثر على المملكة، حيث تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة كافة للتعامل مع الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها المملكة هذه الأيام، والتأكد من جاهزية عمل جميع الآبار والمضخات العاملة التابعة المزودة لشبكات التوزيع.وأعلنت الشركة أنه خلال الأيام القلية المقبلة ستُضيف آبارا جديدة للشبكة المزودة للمياه في محافظة العقبة استجابة للظروف الجوية السائدة.وأكدت أن التزويد سيكون في الحدود القصوى الممكنة، ما لم يحدث أي أمر طارئ؛ مثل انقطاع في التيار الكهربائي أو تعطل في أي من المضخات العاملة.وأهابت باالمواطنين بضرورة أخذ الحيطة والترشيد في استهلاك المياه وتأجيل الأعمال المنزلية التي تتطلب كميات كبيرة من المياه تفاديا لنفاد المياه من الخزانات المنزلية ولتجنب أي معاناة قد تحصل نتيجة انقطاع المياه.وأشارت الشركة إلى استمرار القيام بأعمال الصيانة الضرورية والاستجابة للشكاوى بأنواعها كافة، حيث تسعى إلى ديمومة الخدمة وبما يضمن الالتزام بمعايير السلامة العامة وضمان عدم تعريض موظفينا لأي مخاطر محتملة.كما أهابت بالمواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات الضرورية في مثل هذه الأجواء؛ كتجنب أشعة الشمس المباشرة وعدم الخروج والتعرض لأشعة الشمس ما لم يكن الأمر ضروريا، خصوصا لكبار السن والأطفال.وشددت على أهمية الإكثار من شرب الماء والسوائل المرطبة وتجنب ممارسة النشاطات البدنية التي تحتاج لبذل مجهود كبير.