تشغيل مدارس الأردن بكامل طاقتها الاستيعابية للعام الدراسي المقبل

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أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتشارك مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المرحلة الثانية لمدارس الأردن.واشار مفوض الريادة و الشباب في سلطة العقبة رمزي الكباريتي أن هذه المدارس عبارة عن مجموعة مدارس مركزية تم إنشاؤها بكلفة بلغت ٢٠ مليون دينار أردني على مساحة ٩٢ دونما ، مؤكدا على التزام السلطة بتوفير المواصلات للطلبة من خلال الاتفاقية التي تمت بين وزارة التربية والتعليم وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة .وبين مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي د. يوسف ابو الشعر مثمناً الجهود المبذولة في إنجاح هذه المدارس من أجل توفير بيئة مدرسية آمنة ومتميزة للطلبة وأعلن إطلاق هذه المرحلة لتشغيل مدارس الأردن في العقبة بكامل طاقتها الاستيعابية وبواقع 25 طالب للغرفة الصفية مشيرا أن هذه المدارس تحظى باهتمام وزير التربية والتعليم حيث سيتم متابعة هذه المدارس بشكل دوري لتكون قصة نجاح في القطاع التعليمي على مستوى المملكة .من جانبه لفت مدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة عودة الضرابعة إلى أن الكوادر الإدارية والتعليمية بهذه المدارس سيتم اختيارها من نخبة المعلمين والمعلمات من محافظة العقبة ضمن أسس ومعايير على أعلى المستويات و أشار إلى أن المرحلة الأولى تم تشغيل المرحلة الأساسية بعدد طلاب وصل إلى ٧٥٠ طالب وطالبة خلال العام الماضي ، وفي المرحلة الثانية سيصل العدد ١٧٥٠ من جميع المراحل حيثسيتم نقل الطلبة من المدارس الحكومية إلى مدارس الأردن وفق أسس ومعايير سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.