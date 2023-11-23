السير: استخدام الهاتف لثانية واحدة يعني قيادة المركبة 20 مترا دون انتباه

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قال رئيس قسم سير إربد الرائد مخلد العبادي إن تعديلات قانون السير جاءت لحماية الأرواح والممتلكات وضمان سلامتهم والحد من حوادث السير، مشيرا إلى تركيز القانون بدرجة كبيرة على معالجة أسباب المخالفات، التي تتسبب بوقوع حوادث قاتلة يذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء.وأضاف العبادي في محاضرة نظمتها عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك اليوم الخميس، أن القانون الذي بدأ العمل به في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي جاء استجابة من مديرية الأمن العام للتوجيهات الملكية التي أكدت ضرورة الحد من حوادث السير وحماية الأرواح، مبينا أن التغذية الراجعة للقانون تؤشر إلى انخفاض نسبي بأعداد الحوادث والخسائر الناتجة عنها.وأكد أن الحفاظ على حياة الأفراد ونشر الطمأنينة على الطرقات هو الهدف الذي تسعى مديرية الأمن العام إلى تحقيقه من خلال نشر التوعية والتثقيف، بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي.واستعرض العبادي المخالفات المرورية التي تم تغليظ عقوباتها في القانون الجديد نظرا لما تشكله من حوادث ينجم عنها وفيات وإصابات بليغة، منها مخالفة قطع الإشارة الحمراء، وعدم استخدام حزام الأمان، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، واستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة.وبين أنه ووفقا لنتائج دراسات علمية، فإن عملية استخدام الهاتف النقال لمدة ثانية واحدة أثناء قيادة المركبة يعني سير السائق بمركبته لمسافة تصل إلى عشرين مترا دون أي انتباه أو إدراك، ما يعرض حياته وحياة الآخرين إلى خطر كبير.وعرض العبادي لنظام النقاط المرورية الخاصة بـ22 مخالفة مرورية خطرة، موضحا أن تجاوز السائق للنقاط المحددة لأي مخالفة منها ينتهي بسحب رخصة القيادة.ودعا الجميع إلى الاطلاع على القانون والالتزام بتعليماته وعدم التوجه للاستعراض بارتكاب مخالفات تؤدي إلى قتل الأبرياء ووقوع إصابات تترك عاهات دائمة. (بترا)