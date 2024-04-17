"تجارة اربد" تطلق حملة واسعة لجمع الأدوية لصالح قطاع غزة

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أطلقت غرفة تجارة اربد، الاربعاء، حملة، لجمع تبرعات نقدية وعينية تشمل المستلزمات الطبية والدوائية لصالح أهل غزة، في ظل ما يشهده القطاع من عدوان إسرائيلي.وقال عضو غرفة تجارة اربد احمد الحواري ان الحملة تاتي اقتداءا بسيد البلاد في دعم الاهل في غزة وسيتم تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.واكد، أن هذه التبرعات ستسهم بتقديم المساعدات الطبية الأولية والأدوية اللازمة لدعم القطاع الطبي لعلاج المصابين من العدوان الإسرائيلي.ودعا الحواري جميع مستودعات وشركات الأدوية والصيادلة الى تقديم الدعم الدوائي والنقدي لأهلنا في غزة لما يعانون من ظروف صعبة نتيجة العدوان الإسرائيلي.وقال اعضاء الغرفة محمود الرشدان ووسيم المسعد وعدنان العفوري إن الحملة تأتي في ظل ارتفاع أعداد المصابين ووصول اعدادهم الى عشرات الالاف، مما أدى لنقص حاد في المرافق الصحية والطبية في غزة بعد ان دمرتها قوات الاحتلال.واشاروا الى ان الغرفة مستمرة باستقبال المساعدات العينية والنقدية، حيث تم ارسال ما يزيد عن 6 شاحنات الى قطاع غزة منذ بدء العدوان على غزة.