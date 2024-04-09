خطة أمنية ومرورية في إربد قبل وخلال العيد

أعدت محافظة إربد، بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة، خطة أمنية ومرورية متكاملة، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد بحسب المحافظ الدكتور رضوان العتوم.

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وقال العتوم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الاثنين، إن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسة يبدأ المحور الأول فيها، من الانتشار الأمني المكثف من خلال الدوريات المتحركة والثابتة والراجلة في الأسواق والمنشآت والمساجد والمصليات لتوفير أقصى درجات الأمن والراحة للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة مرورية لإدامة حركة المرور للمركبات والمشاة ومعالجة الاختناقات المرورية في بعض الشوارع والتقاطعات وإغلاق بعض الشوارع المكتظة للتسوق.



ولفت إلى أن المحور الثاني من الخطة سيرافقه إغلاقات محدودة في بعض الجزر

الوسطية وتغيير مسارب شوارع فرعية حتى لا تكون مغذية للشوارع الرئيسة التي عادة ما تشهد ازدحامات مرورية في مثل هذه المواسم مع انتشار واسع لرجال السير والمباحث المرورية.



وأشار العتوم، إلى أن المحور الثالث في الخطة يتمثل بتفعيل دور الشرطة المجتمعية في مصليات العيد وتنظيم المصليات في الساحات العامة المعلن عنها، مبينا أن غرف الطوارئ الرئيسية في المحافظة كافة، تعمل على مدار الساعة لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين وجاهزة للتحرك في حال ورود أي اتصال لها بخصوص ذلك.