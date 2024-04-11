الخميس 11 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس بلدية السرو: عام 2024 سيكون عام الحداثة

رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات
رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات
أكد رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات أن البلدية مستمرة في العمل نحو التطوير بمختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين ودون استثناء؛ وستشهد المرحلة المقبلة حداثة ومشاريع سيلمس نتائجها المواطن.اضافة اعلان

وقال العودات إن عام 2024 سيكون عام الحداثة لقرى السرو من خلال ما سيتم من تنفيذ مشاريع سيلمس المواطن نتائجها على ارض الواقع".

وأكد العودات أهمية التعاون وتعزيز التشاركية مع المؤسسات والجهات المانحة والتي تسهم بإقامة مشروعات تنموية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وأشار العودات الى أن البلدية تسعى حاليا لتعزيز مصادر الدخل لموازنتها من خلال التوجه للاستثمار لتحقيق التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، مضيفا أن الرسوم والتراخيص والضرائب المختلفة تشكل رافدا أساسيا غير انه متذبذب و يتفاوت من عام لآخر الأمر الذي يدفع البلدية للبحث عن مصادر أخرى تتمثل بتشجيع الاستثمار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ترقيم أغنام

بدء عمليات الترقيم الإلكتروني للأغنام في بني كنانة

منذ1 ساعة
dhyhOh4RtRCWsU32VoyfqYtOVIplq2krvT2smvtI

قاتل ستيني في إربد بقبضة الأمن العام

10 نيسان 2024
إعادة فتح طرق غمرتها مياه الأمطار في الشونة الشمالية

إعادة فتح طرق غمرتها مياه الأمطار في الشونة الشمالية

09 نيسان 2024
مدينة إربد - (أرشيفية)

بلدية إربد: مخالفات صحية في 85 منشأة خلال آخر 7 أيام من رمضان

09 نيسان 2024
خطة أمنية ومرورية في إربد قبل وخلال العيد

خطة أمنية ومرورية في إربد قبل وخلال العيد

09 نيسان 2024
إسعاف

العثور على جثة ستيني مطعونا داخل منزله في اربد

08 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 