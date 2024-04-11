رئيس بلدية السرو: عام 2024 سيكون عام الحداثة

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أكد رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات أن البلدية مستمرة في العمل نحو التطوير بمختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين ودون استثناء؛ وستشهد المرحلة المقبلة حداثة ومشاريع سيلمس نتائجها المواطن.وقال العودات إن عام 2024 سيكون عام الحداثة لقرى السرو من خلال ما سيتم من تنفيذ مشاريع سيلمس المواطن نتائجها على ارض الواقع".وأكد العودات أهمية التعاون وتعزيز التشاركية مع المؤسسات والجهات المانحة والتي تسهم بإقامة مشروعات تنموية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.وأشار العودات الى أن البلدية تسعى حاليا لتعزيز مصادر الدخل لموازنتها من خلال التوجه للاستثمار لتحقيق التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، مضيفا أن الرسوم والتراخيص والضرائب المختلفة تشكل رافدا أساسيا غير انه متذبذب و يتفاوت من عام لآخر الأمر الذي يدفع البلدية للبحث عن مصادر أخرى تتمثل بتشجيع الاستثمار.