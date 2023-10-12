شطناوي: الأردن يكاد ينفرد اليوم بحمل راية الدفاع عن الأقصى

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نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك وقفة تضامنية نصرة للأقصى الشريف ودعما لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مختلف أنحاء فلسطين.وشارك في الوقفة عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور معتصم شطناوي، وعدد من المسؤولين في الجامعة، وحشد من طلبتها، وذلك تعبيرا عن استنكارهم ورفضهم للعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، ودعما للشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال.ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية التي أقيمت أمام مبنى عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، العلمين الأردني والفلسطيني، ويافطات حملت عبارات نصرة للأقصى الشريف، واستنكارا للعدوان الصهيوني على غزة، كما عبر الطلبة بهتافاتهم عن دعمهم لأشقائهم الفلسطينيين، داعين الله- عز وجل- أن يمد أهل فلسطين والمرابطين في أراضيها بالنصر والقوة والثبات في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأكد شطناوي في كلمته، "أن أسرة جامعة اليرموك أساتذة وإداريين وطلبة تستنكر هذا العدوان وتقول: لا وألف لا لما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية والشعب الأعزل من تجاوزات واعتداءات وحرب لا هوادة فيها"، مشددا على أن هذه الوقفة ما هي إلا رسالة تأييد، نريد لها أن تصل مباشرة إلى إخواننا المرابطين في فلسطين كي ندعم صمودهم وتضحياتهم.وأشاد بصمود الشعب العربي الفلسطيني المستمر في نضاله وكفاحه وجهاده دفاعا عن أرض فلسطين الطهور، إلى أن تُستردَّ الأرض وتتحرر فلسطين ويقيم الفلسطينيون دولتهم الحرة المستقلة على ترابهم الوطني.وشدد على حجم الجهد السياسي والدبلوماسي المكثف الذي قام ويقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لنصرة القضية الفلسطينية، الذي يحرص دوما على إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث الدولية الكبيرة في مختلف المحافل الدولية، مشيرا إلى ما يقوم به جلالة الملك فيما يتعلق بملف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، حيث يكاد الأردن ينفرد اليوم بحمل راية الدفاع عن المسجد الأقصى سياسيًا واقتصاديًا ورعاية.وخاطب شطناوي الطلبة قائلا: كلنا فخر واعتزاز بكم ونراهن على وعيكم، ونبارك روحكم الوثابة وأنتم تهبون لنجدة إخواننا في فلسطين وما هذا بغريب عنكم.كما ألقى مجموعة من طلبة "اليرموك" كلمات أكدوا من خلالها مدى أهمية العمليات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك مسرى قائد الأمة سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- ومختلف الأراضي الفلسطينية، معبرين عن رفضهم واستنكارهم وإدانتهم لهذا العدوان الغاشم على قطاع غزة.