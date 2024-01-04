الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسّاد: الغذاء وسلامته من الأساسيات التي يبحث عنها السائح

تخريج 39 طالبا من "سياحة اليرموك" أنهوا دورة متخصصة بسلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية
تخريج 39 طالبا من "سياحة اليرموك" أنهوا دورة متخصصة بسلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية
رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، تخريج طلبة كلية السياحة والفنادق المشاركين في الدورة التدريبية "سلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية" التي نظمتها شعبة التوعية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء / فرع إربد.اضافة اعلان

وقال مسّاد في كلمته الافتتاحية، إن عقد هذه الدورة يأتي في سياق التشاركية والتعاون ما بين جامعة اليرموك وغيرها من المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بما يحقق النظرة والأهداف المشتركة في خدمة المصلحة العامة، معربا عن شكره وتقديره لقرار "المؤسسة" عقد هذه الدورة التدريبية مجانا لعشرين طالبا سنويا من أوائل كلية السياحة والفنادق، تعنى بسلامة الغداء في المنشآت السياحية والفندقية.

وأشار إلى أن عقد مثل هذه الدورات ينسجم مع رؤية الجامعة، في تعزيز مهارات طلبتها وتأهليهم لسوق العمل بكفاءة واقتدار، مبينا أن كلية السياحة والفنادق تسير وفق طموحة فيما يخص التدريب والتأهيل لطلبتها، كبرنامج تعزيز المهارات اللغوية، إضافة إلى التدريب الفندقي والسياحي في كبرى المؤسسات السياحية والفندقية الوطنية.

وأكد مسّاد أن الغذاء وسلامته من الأساسيات التي يبحث عنها السائح عند زيارة أي مقصد سياحي، وهنا تأتي النظرة إلى هذه الخدمة على أنها منتج سياحي وخدمي، مشددا على أهمية التشاركية مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فيما يخص البحث العلمي التشاركي من خلال تناول الخصوصية من وجهة النظر السياحية، وتقديم منشورات علمية سياحية تخدم القطاع السياحي والفندقي الوطني.

من جانبه، أكد مهيدات أهمية البرامج التدريبية والتوجيهية التي تطلقها "المؤسسة" في بناء القدرات التطبيقية لدى الطلبة وتدعيم النتاجات والمخرجات العلمية للمساقات الأكاديمية وربطها بالتدريب الفني المتخصص وبما يسهم في رفد المنشآت الغذائية السياحية والفنادق بالكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة والكفاءة المتميزة.

وأضاف مهيدات أن مثل هذه البرامج النوعية تسهم بشكل ملموس في الارتقاء بمنظومة سلامة وجودة الغذاء في المملكة وتعزيز برامج الرقابة الذاتية في المنشآت وبما ينعكس على تعزيز السمعة المتميزة للغذاء الأردني ودعم الجهود الوطنية في تعزيز الترويج السياحي للمملكة.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جامعة اليرموك هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة والرائدة في تخريج نخبة من الخريجين المؤهلين أكاديميًا وتطبيقيا، وتعزيز التشاركية بما يخدم التطلعات المشتركة.

وأكد عميد الكلية الدكتور أكرم الرواشدة، أن هذه الدورة التدريبية تعد خير مثال للربط بين المؤسسات الأكاديمية والعملية، بوصفه أحد محاور التنمية التي تسعى إليها الدول للنهوض بخدماتها وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن تجسير الفجوة بين القطاعات الإنتاجية والقطاعات البحثية أمر لا بد منه في سبيل تطوير الدول والنهوض بها.

وتابع الرواشدة: جاءت هذه الدورة بواقع 10 ساعات تدريبية على مدار خمسة أيام، تناولت قانون الغذاء الأردني ومفهوم سلامة الغذاء والتعريف بأنظمة سلامته وأسسه، والاشتراطات الصحية العامة والخاصة للعاملين والمواد الأولية والمعدات والأدوات في المطاعم والفنادق، وسير العملية الإنتاجية الثانية التي تشمل تقديم الغذاء في الفنادق والمطاعم، ومقدمة عن أنظمة سلامة الغذاء.

وألقت الطالبة مريم العتوم كلمة باسم زملائها المشاركين في الدورة، أكدت فيها أن هذه الدورة تعد من الدورات التوعوية المفيدة لطلبة كليه السياحة والفنادق، لما تضمنته من معلومات مفيدة وقيمة كأهمية وجود بطاقة بيان على المنتج، والطريقة الصحيحة لترتيب الأطعمة داخل الثلاجات، ودرجة حرارة التبريد، بالإضافة إلى معلومات عن نظام "HACCP" الذي هو نظام وقائي يُعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته، وأهداف تطبيق النظام وأثر تطبيقه في الفنادق.

وشكرت العتوم الكلية لإتاحتها الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في مثل هذه الأنشطة التدريبية، التي من شانها تنمية مهاراتهم وتعزز قدراتهم في ميادين العمل بعد تخرجهم.

وفي نهاية حفل التخريج سلّم مسّاد ومهيدات الشهادات للطلبة المشاركين في الدورة والبالغ عددهم "39" طالبا وطالبة.

يذكر أن رئيس شعبة التوعية في فرع "المؤسسة" بمحافظة إربد أماني السعدي والدكتورة هديل أبو سمرة والمهندسة إشراق الزعبي، هن من تولين تنفيذ هذه الدورة لطلبة كلية السياحة والفنادق.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جامعة اليرموك - (أرشيفية)

فتح باب التقدم لمنحة شرين أبو عاقلة في اليرموك

02 كانون الثاني 2024
واي فاي - (تعبيرية)

إنترنت مجاني لطلبة اليرموك داخل الحرم الجامعي

26 كانون الأول 2023
جامعة اليرموك - (أرشيفية)

اليرموك ضمن أفضل 750 جامعة حول العالم

09 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
1704297724747141200

إربد: إسناد طرق زراعية للبلديات.. هل يؤجل تعبيدها لإشعار آخر؟

منذ17 ساعة
دوار النصر في محافظة إربد

بلدية غرب إربد توضح كلفة إنشاء دوار النصر

02 كانون الثاني 2024
جامعة اليرموك - (أرشيفية)

فتح باب التقدم لمنحة شرين أبو عاقلة في اليرموك

02 كانون الثاني 2024
صورة واتساب بتاريخ 1445-06-20 في 10.31.58_8cd83fc9

"حجاوي اليرموك" تفوز بالمركز الثالث في "مسابقة تميّز" لمشاريع التخرج لعام ٢٠٢٣

02 كانون الثاني 2024
1704120262964069100

مخطط "أم قيس" الشمولي.. هل يحقق التنمية ويحفظ معالم المنطقة؟

01 كانون الثاني 2024
إنقاذ شخص تعرّض للسقوط عن منحدر بعمق 150 مترا في إربد

إنقاذ شخص تعرّض للسقوط عن منحدر بعمق 150 مترا في الرمثا

01 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

الأرقام هي التي تتحدث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

إدارة الدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

باب المندب: الأثر الاقتصادي العميق

رعد التل |اليوم

ميليشيا المخدرات الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

الاغتيالات: قنبلة عنقودية تهدد أمن العالم

مالك العثامنة |اليوم

خطة تقسيم غزة ستفشل.. ووقف العدوان بات قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات | منذ19 ساعة
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات | منذ19 ساعة
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات | منذ19 ساعة
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 