مسّاد: الغذاء وسلامته من الأساسيات التي يبحث عنها السائح

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رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، تخريج طلبة كلية السياحة والفنادق المشاركين في الدورة التدريبية "سلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية" التي نظمتها شعبة التوعية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء / فرع إربد.وقال مسّاد في كلمته الافتتاحية، إن عقد هذه الدورة يأتي في سياق التشاركية والتعاون ما بين جامعة اليرموك وغيرها من المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بما يحقق النظرة والأهداف المشتركة في خدمة المصلحة العامة، معربا عن شكره وتقديره لقرار "المؤسسة" عقد هذه الدورة التدريبية مجانا لعشرين طالبا سنويا من أوائل كلية السياحة والفنادق، تعنى بسلامة الغداء في المنشآت السياحية والفندقية.وأشار إلى أن عقد مثل هذه الدورات ينسجم مع رؤية الجامعة، في تعزيز مهارات طلبتها وتأهليهم لسوق العمل بكفاءة واقتدار، مبينا أن كلية السياحة والفنادق تسير وفق طموحة فيما يخص التدريب والتأهيل لطلبتها، كبرنامج تعزيز المهارات اللغوية، إضافة إلى التدريب الفندقي والسياحي في كبرى المؤسسات السياحية والفندقية الوطنية.وأكد مسّاد أن الغذاء وسلامته من الأساسيات التي يبحث عنها السائح عند زيارة أي مقصد سياحي، وهنا تأتي النظرة إلى هذه الخدمة على أنها منتج سياحي وخدمي، مشددا على أهمية التشاركية مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فيما يخص البحث العلمي التشاركي من خلال تناول الخصوصية من وجهة النظر السياحية، وتقديم منشورات علمية سياحية تخدم القطاع السياحي والفندقي الوطني.من جانبه، أكد مهيدات أهمية البرامج التدريبية والتوجيهية التي تطلقها "المؤسسة" في بناء القدرات التطبيقية لدى الطلبة وتدعيم النتاجات والمخرجات العلمية للمساقات الأكاديمية وربطها بالتدريب الفني المتخصص وبما يسهم في رفد المنشآت الغذائية السياحية والفنادق بالكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة والكفاءة المتميزة.وأضاف مهيدات أن مثل هذه البرامج النوعية تسهم بشكل ملموس في الارتقاء بمنظومة سلامة وجودة الغذاء في المملكة وتعزيز برامج الرقابة الذاتية في المنشآت وبما ينعكس على تعزيز السمعة المتميزة للغذاء الأردني ودعم الجهود الوطنية في تعزيز الترويج السياحي للمملكة.وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جامعة اليرموك هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة والرائدة في تخريج نخبة من الخريجين المؤهلين أكاديميًا وتطبيقيا، وتعزيز التشاركية بما يخدم التطلعات المشتركة.وأكد عميد الكلية الدكتور أكرم الرواشدة، أن هذه الدورة التدريبية تعد خير مثال للربط بين المؤسسات الأكاديمية والعملية، بوصفه أحد محاور التنمية التي تسعى إليها الدول للنهوض بخدماتها وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن تجسير الفجوة بين القطاعات الإنتاجية والقطاعات البحثية أمر لا بد منه في سبيل تطوير الدول والنهوض بها.وتابع الرواشدة: جاءت هذه الدورة بواقع 10 ساعات تدريبية على مدار خمسة أيام، تناولت قانون الغذاء الأردني ومفهوم سلامة الغذاء والتعريف بأنظمة سلامته وأسسه، والاشتراطات الصحية العامة والخاصة للعاملين والمواد الأولية والمعدات والأدوات في المطاعم والفنادق، وسير العملية الإنتاجية الثانية التي تشمل تقديم الغذاء في الفنادق والمطاعم، ومقدمة عن أنظمة سلامة الغذاء.وألقت الطالبة مريم العتوم كلمة باسم زملائها المشاركين في الدورة، أكدت فيها أن هذه الدورة تعد من الدورات التوعوية المفيدة لطلبة كليه السياحة والفنادق، لما تضمنته من معلومات مفيدة وقيمة كأهمية وجود بطاقة بيان على المنتج، والطريقة الصحيحة لترتيب الأطعمة داخل الثلاجات، ودرجة حرارة التبريد، بالإضافة إلى معلومات عن نظام "HACCP" الذي هو نظام وقائي يُعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته، وأهداف تطبيق النظام وأثر تطبيقه في الفنادق.وشكرت العتوم الكلية لإتاحتها الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في مثل هذه الأنشطة التدريبية، التي من شانها تنمية مهاراتهم وتعزز قدراتهم في ميادين العمل بعد تخرجهم.وفي نهاية حفل التخريج سلّم مسّاد ومهيدات الشهادات للطلبة المشاركين في الدورة والبالغ عددهم "39" طالبا وطالبة.يذكر أن رئيس شعبة التوعية في فرع "المؤسسة" بمحافظة إربد أماني السعدي والدكتورة هديل أبو سمرة والمهندسة إشراق الزعبي، هن من تولين تنفيذ هذه الدورة لطلبة كلية السياحة والفنادق.