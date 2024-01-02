الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فتح باب التقدم لمنحة شرين أبو عاقلة في اليرموك

جامعة اليرموك - (أرشيفية)
جامعة اليرموك - (أرشيفية)
أعلنت كلية الإعلام في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقدم لمنحة الإعلامية الشهيدة شرين أبو عاقلة، لدراسة الماجستير في الإعلام للفصل الدراسي الثاني 2023-2024، وللعام الثاني على التوالي.اضافة اعلان

وكان مجلس أمناء الجامعة قد قرر الموافقة على هذه المنحة، تخليداً لذكرى الشهيدة أبو عاقلة، التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملها الصحفي الميداني، إضافة إلى كونها إحدى خريجات الجامعة من قسم الصحافة والإعلام/ كلية الآداب عام 1991.

ووفق الإعلان، فإن المنحة تغطي رسوم القبول والتسجيل ورسوم الساعات المعتمدة باستثناء المساقات الاستدراكية والمساقات المعادة، كما أن التقدم لها متاح لجميع الجنسيات، ويقبل الحاصل على المنحة في مسار الرسالة، ويشترط أن يكون موضوع رسالته في القضايا الإعلامية الفلسطينية أو الخاصة بإبراز آثار الاحتلال، ومعاناة الشعب الفلسطيني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية.

وقال عميد كلية الإعلام الدكتور أمجد القاضي، إن هذه المنحة تُجسد الرسالة الوطنية والعربية لجامعة اليرموك، والمستمدة من رسالة الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن والأردنيين.

وأضاف القاضي أن هذه المنحة تؤكد ما يمثله الإعلام من قوة فاعلة ومؤثرة في القضايا المختلفة، وهنا تبرز أهميته في إظهار معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له من عدوان وإعتداء سافر، مشددا على دور كلية الإعلام في جامعة اليرموك بوصفها رافدا مهما وأساسيا في مسيرة الإعلام الأردني والعربي، في دعم القضية الفلسطينية وتقديمها للرأي العام.

وأعاد تأكيد رفض وإدانة كلية الإعلام لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في فلسطين المحتلة، مبينا أن هذه الاعتداءات تأتي خشية نقل الصورة البشعة لجرائمه إلى العالم، في محاولة منه لإسكات صوت الحق وإطفاء عين الحقيقة، التي يمثلها الصحفيون والإعلاميون العاملون في الميدان أمثال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وغيرها من الصحفيين والإعلاميين. (بترا)
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