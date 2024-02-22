الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تربية إربد تطلق "حصالة الخير" لدعم مرضى السرطان

شعار السرطان - (تعبيرية)
شعار السرطان - (تعبيرية)
أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد حملة حصالة الخير 2024 للتبرع لمرضى السرطان غير القادرين على تكلفة العلاج، وذلك ضمن التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومركز الحسين للسرطان.اضافة اعلان

جاء ذلك بحضور مدير الشؤون التعليمية الدكتور إسماعيل النقرش، ورئيس قسم النشاطات علي الشياب، ورئيس قسم الرقابة الداخلية عمر غزلان وضابط ارتباط الحملة في المديرية سهيلة كتكت.

وتهدف هذه الحملة إلى جمع التبرعات كمساهمة من الأسرة التربوية في تحقيق رسالة المسؤولية الوطنية، وغرس قيم العطاء والبذل والتطوع لدى الطلبة وأبناء المجتمع المحلي.

وثمن مدير التربية الدكتور حمزة نجادات جهود الأسرة التربوية والتعليمية وكل من أسهم بإنجاح الحملة في الأعوام السابقة، ودعا ضباط ارتباط الحملة في المدارس إلى التنسيق مع مديري ومعلمي المدارس والمجتمع المحلي، لتفعيل الحملة والتواصل مع طلبة المدارس لغرس حب الخير ومساعدة الآخرين.

وأكد نجادات أهمية الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومركز الحسين للسرطان، ودعم المديرية لمثل هذه المبادرات كونها تغرس في نفوس الطلبة قيم إنسانية وأخلاقية، وتخلق ثقافة مبنية على الوعي والإحساس بالآخرين المبني على التكافل والتي حض عليها ديننا الحنيف.

من جانبه، كرّم النقرش مديري ومديرات المدارس وضباط الارتباط لجهودهم المبذولة في الحملة السابقة بشهادات تقديرية.

من جهتها، قامت ضابط ارتباط المديرية سهيلة كتكت بتسليم 50 حصالة لـ45 مدرسة من مدارس قصبة إربد.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Untitled-1

الحي الشمالي بإربد.. تحديات يومية يفرضها نقص الخدمات والكثافة السكانية

19 شباط 2024
بلدية غرب إربد - (أرشيفية)

بلدية غرب إربد تبحث إعادة تأهيل الطرق وحل المشكلات المرورية

19 شباط 2024
رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة محمد المرايحة-(الغد)

المرايحة: نصف شبابنا عاطلون عن العمل.. والفقر يتخطى حاجز الـ23 %

18 شباط 2024
1708179270457406000

لواء الوسطية.. استثناء "الصحة" من مخصصات "مجلس المحافظة" وتخوفات من تراجع الخدمات

17 شباط 2024
اقرأ أيضا
مبنى مدرسة صمد التراثي والذي ترك مهجورا-(الغد)

مبنى مدرسة صمد التراثي.. ذكريات أجيال يطمرها غبار النسيان

منذ17 ساعة
مزرعة للحمضيات بالغور الشمالي حيث يطالب مزارعون بدعمهم لتجاوز الخسائر المتكررة-(الغد)

مع التحضير لموسم حمضيات جديد.. ما المطلوب لتجنب تكرار الخسائر؟

منذ17 ساعة
رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزواي يتحدث لـ "الغد"-(الغد)

رئيس بلدية طبقة فحل: ظروفنا المالية صعبة ونسعى لجذب مشاريع استثمارية

20 شباط 2024
Untitled-1

الحي الشمالي بإربد.. تحديات يومية يفرضها نقص الخدمات والكثافة السكانية

19 شباط 2024
بلدية غرب إربد - (أرشيفية)

بلدية غرب إربد تبحث إعادة تأهيل الطرق وحل المشكلات المرورية

19 شباط 2024
رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة محمد المرايحة-(الغد)

المرايحة: نصف شبابنا عاطلون عن العمل.. والفقر يتخطى حاجز الـ23 %

18 شباط 2024
افكار و مواقف

ماذا تريد أميركا من الفلسطينيين..؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"بصمة" الأطباء.. أزمة مفصلية!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نماذج الحوكمة المؤسسية

سلامة الدرعاوي |اليوم

المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وجهة نظر اقتصادية

رعد التل |اليوم

كلهم وطنيون إلا الأردن!!

سميح المعايطة |اليوم
1708515423553544500

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (3 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

الوقت الذي يراهن عليه الجميع بخسارات يومية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy
 
 