تربية إربد تطلق "حصالة الخير" لدعم مرضى السرطان

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جاء ذلك بحضور مدير الشؤون التعليمية الدكتور إسماعيل النقرش، ورئيس قسم النشاطات علي الشياب، ورئيس قسم الرقابة الداخلية عمر غزلان وضابط ارتباط الحملة في المديرية سهيلة كتكت.وتهدف هذه الحملة إلى جمع التبرعات كمساهمة من الأسرة التربوية في تحقيق رسالة المسؤولية الوطنية، وغرس قيم العطاء والبذل والتطوع لدى الطلبة وأبناء المجتمع المحلي.وثمن مدير التربية الدكتور حمزة نجادات جهود الأسرة التربوية والتعليمية وكل من أسهم بإنجاح الحملة في الأعوام السابقة، ودعا ضباط ارتباط الحملة في المدارس إلى التنسيق مع مديري ومعلمي المدارس والمجتمع المحلي، لتفعيل الحملة والتواصل مع طلبة المدارس لغرس حب الخير ومساعدة الآخرين.وأكد نجادات أهمية الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومركز الحسين للسرطان، ودعم المديرية لمثل هذه المبادرات كونها تغرس في نفوس الطلبة قيم إنسانية وأخلاقية، وتخلق ثقافة مبنية على الوعي والإحساس بالآخرين المبني على التكافل والتي حض عليها ديننا الحنيف.من جانبه، كرّم النقرش مديري ومديرات المدارس وضباط الارتباط لجهودهم المبذولة في الحملة السابقة بشهادات تقديرية.من جهتها، قامت ضابط ارتباط المديرية سهيلة كتكت بتسليم 50 حصالة لـ45 مدرسة من مدارس قصبة إربد.