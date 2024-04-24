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الأربعاء 24 نيسان 2024
3:40 م
الأغذية العالمي: " 6 أسابيع للوصول إلى المجاعة بغزة "
مجاعة غزة
أكد برنامج الأغذية العالمي أن الاقتراب من المجاعة في مجمل قطاع غزة يتزايد يوما بعد يوم، بعد تأكيده أمس الثلاثاء أن نصف سكان القطاع يعانون من الجوع.
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وأضاف أن معايير المجاعة ستتحقق خلال 6 أسابيع في قطاع غزة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أفاد باستشهاد 30 طفلا جراء الجوع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.(الجزيرة)
قطاع غزة
مجاعة
الأغذية العالمية
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