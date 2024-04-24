الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأغذية العالمي: " 6 أسابيع للوصول إلى المجاعة بغزة "

مجاعة غزة
مجاعة غزة
أكد برنامج الأغذية العالمي أن الاقتراب من المجاعة في مجمل قطاع غزة يتزايد يوما بعد يوم، بعد تأكيده أمس الثلاثاء أن نصف سكان القطاع يعانون من الجوع.اضافة اعلان

وأضاف أن معايير المجاعة ستتحقق خلال 6 أسابيع في قطاع غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أفاد باستشهاد 30 طفلا جراء الجوع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.(الجزيرة)
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