الأغذية العالمي: " 6 أسابيع للوصول إلى المجاعة بغزة "

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وأضاف أن معايير المجاعة ستتحقق خلال 6 أسابيع في قطاع غزة.وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أفاد باستشهاد 30 طفلا جراء الجوع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.(الجزيرة)