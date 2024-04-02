الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة: الحرب تسرق أفضل ما فينا

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث - (أرشيفية)
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث - (أرشيفية)
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: إننا "غاضبون من مقتل عمال الإغاثة في غزة".


وأضاف غريفيث: "رغم الحديث عن وقف إطلاق النار إلا أن الحرب تسرق أفضل ما فينا ولا يمكن الدفاع عن تصرفات من يقف وراءها".اضافة اعلان
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