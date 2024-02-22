بايدن يصف بوتين بـ”المجنون” ويشتمه بألفاظ نابية

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجنون”، وذلك خلال حفل لجمع التبرعات الأربعاء في كاليفورنيا.

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وألقى بايدن كلمة مقتضبة خلال المناسبة التي أقيمت في سان فرانسيسكو، وحضرها مجموعة صغيرة من الإعلاميين، قال خلالها: “لدينا ابن زانية مجنون مثل هذا الرجل بوتين، وآخرين غيره، حيث علينا دائما أن نخشى من اندلاع نزاع نووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ”.



ويأتي استخدام بايدن هذه النعوت القوية بحق بوتين في أعقاب مناسبات أخرى وصفه فيها بأنه “سفاح” و”مجرم حرب”، خاصة بعد غزوه أوكرانيا.



وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستعلن الجمعة عن حزمة عقوبات صارمة جديدة ضد روسيا بسبب وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في السجن.



وكان بايدن قد سُمع يشتم أحد صحافيي شبكة “فوكس نيوز” ويصفه بأنه “ابن زانية” في زلة لسان أمام ميكروفون مفتوح في كانون الثاني/يناير عام 2022.

-(أ ف ب)