الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نجل بن غفير يصف بايدن بـ”الخرِف”.. والده يتدخل ويعتذر

تراجع بن غفير الابن عن تغريدته التي نشرها على منصة "إكس"
تراجع بن غفير الابن عن تغريدته التي نشرها على منصة "إكس"

هاجم شوبال، نجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2024، الرئيسَ الأمريكي جو بايدن، متهماً إياه "بالخرف"، قبل أن يسحب تغريدته على منصة "إكس" ويعتذر هو ووالده.

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وتراجع بن غفير الابن عن تغريدته التي نشرها على منصة "إكس"، واستبدلها، الثلاثاء، بتغريدة كتب فيها "السيد الرئيس، معذرة".


وكان بن غفير الابن كتب في تغريدته التي حذفها: "في هذه الأوقات الصعبة من المهم زيادة الوعي بمرض الزهايمر، وهو مرض تنكسي يصيب الدماغ، وهو السبب الأكثر شيوعاً للتدهور المعرفي والخرف في سن الشيخوخة، وهو مرض خطير يضعف أداء الشخص وقدرته على التصرف"، وأرفق تغريدته بصورة للرئيس الأمريكي بايدن.


واعتذر بن غفير للرئيس الأمريكي على تغريدة ابنه.

وكتب في تغريدة على منصة "إكس"، الثلاثاء: "شوبال ابني، هو المفضل لدي على الإطلاق، لكنه ارتكب الليلة خطأً فادحاً في تغريدة أرفضها بشدة"، وأضاف: "الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة، والرئيس بايدن صديق لإسرائيل، وحتى لو كنت أختلف مع سلوكه فلا مجال، لا سمح الله، للأسلوب المذموم".


وتابع بن غفير: "احترام الإنسانية هو أولاً وثانياً، هكذا أقوم بتربية أطفالي، وأعتذر عن كلام ابني".


وسبق لبن غفير أن انتقد مرات عديدة الولايات المتحدة والرئيس بايدن.


والإثنين قال بن غفير إن الإسرائيليين منزعجون من القيود والتوجيهات التي فرضتها علينا إدارة بايدن، وخاصةً بسبب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي نعرف جميعاً أنها تذهب إلى حماس"، على حد قوله.


وأضاف أن "الإسرائيليين منزعجون للغاية من إدخال الوقود، الذي في الواقع يعطي الطاقة لحماس (في قتالها المستمر مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)".


كما طالب بن غفير "إدارة بايدن بالتوقف عن الضغط علينا (إسرائيل)، لجلب الوقود والمعدات الإنسانية التي تذهب في النهاية إلى حماس".


وكانت دولة الاحتلال قد منعت إدخال الوقود إلى غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أنها سمحت لاحقاً بإدخال كميات شحيحة جداً لا تتناسب مع أدنى احتياجات القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص.


والأحد، اعتبر بن غفير في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما كان سيفرض على إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما يفعل بايدن.


وبعد المقابلة، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس في تصريحات منفصلة، إن بن غفير يضر بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة. -عربي بوست

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