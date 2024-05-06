الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

برلين للجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي": لا تعرضا مباحثات الهدنة للخطر

العلم الألماني
العلم الألماني

دعت الحكومة الألمانية "جميع الأطراف" إلى عدم تعريض المفاوضات حول هدنة محتملة في قطاع غزة للخطر، في ظل تمسك كل من "إسرائيل" وحركة المقاومة "حماس" بشروطهما.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور "يجب ألا يتم تعريض المفاوضات للخطر ويجب على جميع الأطراف بذل أقصى الجهود من أجل التوصل إلى وضع يمكّن من إمداد سكان غزة بالسلع الإنسانية على أفضل نحو ممكن ويتيح تحرير الرهائن".

كما ذكّرت بتحذيراتها العديدة من "كارثة إنسانية متوقعة" بحق المدنيين في رفح بينما دعت إسرائيل الاثنين عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى إخلاء مناطق في شرق المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.  

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