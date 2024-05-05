الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انتهاء اجتماع القاهرة بشأن هدنة غزة.. ووفد حماس يغادر

فلسطينيون ينزحون إلى منطقة رفح بعد تدمير الاحتلال لمنازلهم.- (ارشيفية)
فلسطينيون ينزحون إلى منطقة رفح بعد تدمير الاحتلال لمنازلهم.- (ارشيفية)

قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان جولة المفاوضات الحالية في القاهرة انتهت قبل قليل.


وقال مسؤول لوكالة رويترز إن مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز سيتوجه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني. كما ذكر المصدر نفسه أن "المحادثات تقترب من الانفجار.

واضافت ان وفد حركة حماس سيغادر القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة.
وكان وفد الحركة قد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة.

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واكدت الحركة تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى.
وجدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفض إسرائيل لمطالب حركة حماس بإنهاء الحرب على قطاع غزة، مقابل صفقة تبادل أسرى.
وقال إن ذلك سيسمح ببقاء الحركة في السلطة ويشكل تهديدا لإسرائيل، مشددا على أن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ 212 يوما على القطاع المحاصر، ستتواصل "حتى تحقيق كافة أهدافها".

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