تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية

أعلنت دولة تشيلي ، ليل الثلاثاء ، أنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران يقام في أميركا اللاتينية تنظمه سانتياغو في شهر نيسان المقبل، بحسب واشنطن تايمز.

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية "بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 نيسان المقبل ، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".



ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس اليساري غابريال بوريتش انتقدت ما وصفته برد إسرائيل "غير المتناسب" على عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول.



وانضمت المكسيك وتشيلي في كانون الثاني إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الحرب الإسرائيلية على غزة.-(بترا)