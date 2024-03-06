الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية

تشيلي
تشيلي

أعلنت دولة تشيلي ، ليل الثلاثاء ، أنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران يقام في أميركا اللاتينية تنظمه سانتياغو في شهر نيسان المقبل، بحسب واشنطن تايمز.

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية "بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 نيسان المقبل ، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".


ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس اليساري غابريال بوريتش انتقدت ما وصفته برد إسرائيل "غير المتناسب" على عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول.


وانضمت المكسيك وتشيلي في كانون الثاني إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الحرب الإسرائيلية على غزة.-(بترا)

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