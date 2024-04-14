صحيفة: قراصنة إيرانيون يخترقون رادارات إسرائيل

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وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية بأن المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "حنظلة" نجحت في اختراق أنظمة الرادار الإسرائيلية، ودعت الإسرائيليين إلى معارضة حكومتهم وتأييد إيران.وبحسب جيروزاليم بوست، خاطبت هذه المجموعة الإسرائيليين بقولها -في أكثر من 500 ألف رسالة بعثت بها إليهم- إنهم سيدفعون ثمن جرائم قادتهم، وأكدت لهم أن أولئك القادة سوف يندمون على "مغامراتهم الحمقاء" ودعتهم لإخلاء المدن حتى لا يتضرروا.وخاطبت رسالة مجموعة "حنظلة" المواطن الإسرائيلي بقولها "لا تتردد، لا تنم، ففرصة الهروب أقل من عشر ثوان، وربما نختار مدينتك".وقالت جيروزاليم بوست إنه رغم عدم التحقق من هذه التهديدات، فإن خبراء الأمن السيبراني بإسرائيل يعربون عن قلقهم المتزايد بشأن احتمال شن هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف البنية التحتية الحيوية.-(الجزيرة)